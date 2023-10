Miguel Bosé habla del día que estuvo a punto de casarse con una mujer

Después del terrible robo en su casa, Miguel Bosé reapareció en el Festival de Cine de Morelia, donde contó que hace tiempo pensó en casarse con una mujer.

Esto fue calificado por el cantante como uno de los “errores” que afortunadamente nunca cometió.

“Tenía una novia estupenda, me quería casar, en fin… y (hubo) muchos otros errores más que no cometí”, comentó durante su participación por el Festival.

Miguel Bosé dice que casarse con una exnovia fue un error que afortunadamente no cometió / Instagram: @miguelbose

Después de esta polémica declaración, el cantante dijo que no regresará a la actuación: “No soy actor, o sea no me siento (bien pretendiendo serlo)”.

El cantante bromeó con la prensa al decir cuál es el atributo que sigue conservando a 32 años de la película ‘Tacones lejanos’ de Pedro Almodóvar, misma que tuvo una función especial en el Festival.

“Sigo conservando esas espléndidas piernas. Si no estuviese de por medio Alejandro y para no comprometer al festival, en este momento me bajaría los pantalones y daría fe que en efecto así es”, indicó.

Miguel Bosé en ‘Tacones lejanos’ / Pinterest

Ella habría sido la mujer con la que Miguel Bosé habría pensado casarse

Aunque en su reciente entrevista, Miguel Bosé no dio nombres. Se sabe que el cantante tuvo algunas exparejas mujeres y podría tratarse de alguna de ellas.

En su segundo libro de memorias Historia secreta de mis mejores canciones, Miguel Bosé indicó que sus temas ‘Nena’ y ‘Anna’ estaban dedicadas a sus exnovias Giannina Facio y Ana Obregón.

A Giannina Facio la conoció en casa de Julio Iglesias, de hecho le bajó la novia al cantante y duró 4 años con ella. Mientras que a Anna la frecuentó también después de conocerla en una fiesta.

Julio Iglesias, Miguel Bosé y Giannina Facio protagonizaron un triángulo amoroso / Instagram

Sin embargo, Bosé destacó en el libro que Giannina es probablemente la mujer a la que más ha querido en su vida y además, ha sido también “con la que mejor cama ha tenido”. ¿Será que con ella se habría casado?