Mijares le hace reclamo a Lucero porque no tuvieron más hijos

Lucero y Mijares hablaron sobre la razón por la que no tuvieron más hijos, pese a que el cantante aún quería más bebés.



Lucero y Mijares se casaron en 1997 y en 2011 pusieron fin a su matrimonio. Sin embargo, al paso de los años han dado muestra de que los ex pueden llevar una relación cordial.

Los queridos cantantes tienen una gira juntos y en una reciente entrevista, Mijares le ‘reclamó’ a Lucero por no haber querido más hijos.

El cantante está feliz con Lucero y José Manuel, pero expresó que él deseaba agrandar aún más la familia.

Lucero y sus hijos / Instagram: @luceromexico

“Yo quería cuatro hijos. Tú mandaste que fueran dos que porque así es la familia perfecta, porque así es tu familia: tu mamá, tu hermano y tú”, expresó en una entrevista de radio en Estados Unidos.

Pero Lucero respondió al reclamo de su ex y dijo: “Tenemos dos manos, para un hijo y para una hija” y riendo agregó: “bueno, contigo eran cuatro. Es más, ¿por qué no tienes otros dos y me los presentas?”

La hija de Lucero y Mijares está orgullosa de su familia y quiere poner su nombre en alto con su nueva carrera artística / Instagram: @luceromexico

Y siguiendo con el divertido momento, muy a su estilo, Mijares contestó: “Bueno, ahorita ya serían nuestros nietos. Ya no viene al caso”.

Finalmente, la expareja siguió bromeando con que, aunque no se reconciliarán, sí envejecerán juntos, puesto que son vecinos: “Estamos envejeciendo juntos, porque aparte somos vecinos... Mira, estamos saliendo a todos lados con las dos giras. Entonces no tienes tiempo para tener una relación... Como que uno está más tranquilito así. Me siento tranquilo estando solo”, dijo el cantante quien al igual que su ex, recientemente también terminó su noviazgo.