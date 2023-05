Mijares y Emmanuel celebran 10 años de su gira con espectacular concierto

Ambos cantantes agradecieron el apoyo del público y expresaron que sin ese apoyo no habrían alcanzado 10 años de la gira.

Manuel Mijares y Emmanuel prometieron hace un mes en conferencia de prensa un concierto de lujo en el Auditorio Nacional para celebrar los 10 años de su exitosa gira Two’r Amigos y, la noche de este sábado 27 de mayo, le cumplieron al máximo a sus fans.

El show que brindaron por más de dos horas y media fue impecable y con un éxito total ante las 10 mil personas que abarrotaron el Coloso de Reforma y, que hoy en su segunda presentación de la celebración de la gira, también tienen todas las localidades agotadas.

Mijares y Emmanuel interpretaron sus temas, pero también, como ha sido la dinámica de sus shows, cantaron varias canciones en dueto como Bella Señora, Corazón de Melao, Bella, El Breve Espacio y Toda la Vida, entre otras.

Emmanuel y Manuel Mijares celebran 10 años de su gira en el Auditorio Nacional / TVNotas

El show fue constantemente ovacionado con temas como Baño de Mujeres, Soldado del Amor, La Chica de Humo, Uno Entre Mil, Tengo Mucho Que Aprender de Ti, No Se Murió el Amor y La Séptima Luna, entre otros temas.

Manuel Mijares agradeció el apoyo del público que se dio cita en el Coloso de Reforma / TVNotas

Además, rindieron un tributo a Los Beatles con los clásicos Hey Jude y My Sweet Lord de George Harrison, para dar pie a All You Need Is Love.

Emmanuel cantó varios de sus éxitos durante el concierto / TVNotas

Por su parte, Manuel Mijares brindó unas palabras al público: “queremos agradecer a todos ustedes porque han hecho posible el que sigamos aquí dándoles lata por 10 años con el Two’r Amigos, gracias a la gente de Ocesa, del Auditorio Nacional que siempre nos hacen sentir muy bien, pero sobre todo, al público, porque no es fácil cumplir esto. El de hoy es el Auditorio número 64 y eso es increíble, no podría ser posible sin la ayuda de ustedes, sin su entusiasmo”.

Emmanuel y Mijares rindieron tributo a The Beatles con la interpretación de algunos temas / Instagram: @emmanueloficial

Emmanuel expresó: “cuando comenzó esta gira pactamos que serían solo 4 conciertos, pero gracias a ustedes, el público y la ayuda del Todopoderoso han sido 10 años que no tenemos cómo agradecerles”.

Asimismo, a este concierto asistieron personalidades como Joaquín López Dóriga, Mariano Osorio, Arturo Elías Ayub, Sebastián Yatra, Lucero Mijares, Alexander Acha, Mercedes Alemán y la esposa de Emmanuel.