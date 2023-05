Montserrat Oliver reacciona a supuesta indirecta de Vero Castro a Yolanda Andrade:"tiene odio en su corazón”

Verónica Castro y Yolanda Andrade eran amiga, hace un tiempo. No obstante, Andrade reveló que ambas fueron más que amigas y que incluso se casaron, esto lo negó Castro, fue en ese contexto que terminaron su amistad.

Como te lo hemos contado el estado de salud de Yolanda Andrade no ha sido el mejor, esto lo compartió hace algunos y pidió que realizaran cadenas de oración en su honor.

No obstante, después rompió el silencio compartiendo que había sido hospitalizada por un problema estomacal que se agravó tanto que le ocasionó, vomitó con sangre.

En ese contexto, Verónica Castro soltó un singular tuit al que de inmediato sus seguidores vincularon como una indirecta y es que hablaba precisamente del karma: “quien riendo la hace, llorando la paga”.

Recordemos que su relación con Andrade no terminó nada bien, ya que la conductora reveló que ambas no solo eran amigas, sino que tenían una relación que terminó en matrimonio. Esto molestó mucho a Castro, quien decidió romper cualquier lazo con ella.

Recientemente, las cámaras captaron a Montserrat Oliver, quien aseguró que al momento Yolanda no se iba a presentar en el programa, ya que estaba siendo sometida a estudios.



Fue entonces que la prensa aprovechó para saber la opinión de la famosa en torno a la supuesta indirecta:

“A mí se me hace que la humanidad se está volviendo loca la verdad, cada vez hay gente más amargada, sembrando más odio en lugar de sembrar más amor que es lo que todos necesitamos, yo creo que cuando a alguien le pasa algo no hay mejor cosa que rezar por esa persona y mandarle luz y dejarse de tarugadas que están diciendo, sinceramente gente ociosa que no tiene nada que hacer que tiene mucho odio en su corazón”, declaró.

Montserrat Oliver aseguró que las palabras de Castro partían del odio que existe dentro de su alma / Instagram: @montserrat33

Claro que le pidieron que explicara si esa respuesta era únicamente para Castro o para las personas en general:" de todos los que le busquen cuatro patas a los asuntos”.

Montserrat Oliver y Yolanda Andrade no solo son grandes amigas, sino compañeras de trabajo en el programa Monse & Joe / Instagram: @montserrat33

De igual manera, señaló que no sabe si ese mensaje realmente era para Andrade: “No sé, la verdad, no sé a quién le quede el saco que se lo ponga, quien tenga odio en su corazón, que lo mande si es que por lo que lo mandaron o no. Yo no sé qué tiene que pasar en el corazón y la mente de la señora como de toda la gente que se encuentra hablando”.

Su hermana Marilé le tomó un pequeño video, donde en broma le dice a alguien: “No, hermano, yo con esta cara parece que estoy adentro de la ‘caja’”. / Cortesía de Marilé Andrade

Asimismo, confesó que Yolanda no sabe aún de esto, ya que no se dio el tiempo de comentarle, puesto que en este momento las prioridades son otras:

“No, no me dediqué a hablar con ella al respecto, yo creo que hay cosas más importantes que es ahorita eso, su salud y el ver como resolver que sienta bien de todas las formas. Hay más personas que la quieren”, externo.