Muere querido actor de ‘Amar es para siempre’, así se enteró su hija de la desgarradora noticia

La industria de la actuación se vistió de luto por la lastimosa muerte del actor Manolo Zarzo, mayormente conocido por su participación en la telenovela ‘Amar es para siempre’.

Según reportó la Unión de Actores de España, Manolo Zarzo murió a la edad de los 93 años. Su deceso causó total conmoción en la industria de la actuación, dado que fue considerado como una personalidad emblemática del cine y la televisión en España.

Sin embargo, la situación no solo se centró en el duelo por la pérdida del histrión. En estos momentos, la hija de Manolo se encuentra en el ojo del huracán por la fuerte denuncia que hizo a raíz de la muerte del actor.

Muere Manuel Zarzo, a los 93 años de edad / IMDb

¿De qué murió Manolo Zarzo, actor de ‘Amar es para siempre’?

Se reportó que el 16 de junio, Manolo Zarzo perdió la vida en Pozuelo de Alarcón, Madrid, acompañado por sus seres queridos, quienes han manifestado su intención de darle el último adiós en un entorno completamente privado y únicamente con amistades muy cercanas.

“Fallece Manolo Zarzo a los 93 años, el actor nos deja un amplio legado teatral y cinematográfico. Nuestro más sentido pésame para los familiares y amigos/as del actor. Descansa en paz”, se lee en el comunicado de la Unión de Actores.

Al momento, se desconocen los motivos de su fallecimiento. Sin embargo, se sabe que el año anterior enfrentó un momento complicado al ser sometido a una cirugía de emergencia debido a una irregularidad cardíaca, lo que llevó a la colocación de un marcapasos.

A pesar de la situación, afrontó el procedimiento con fortaleza y logró una pronta recuperación. En lugar de pensar en el retiro, continuó su carrera. Incluso, formó parte de producciones teatrales.

Fallece Manolo Zarzo a los 93 años, el actor nos deja un amplio legado teatral y cinematográfico.



Desde la Unión nuestro más sentido pésame para los familiares y amigos/as del actor. Descansa en paz 🕊 pic.twitter.com/AcjihthF38 — Unión de Actores y Actrices (@uniondeactores) June 17, 2025

¿Cómo se enteró la hija de Manolo Zarzo, Flavia Zarzo, de su muerte?

Al momento, la muerte de Manolo desató una fuerte controversia en la familia. La hija del actor, Flavia Zarzo, reveló al Economista que se enteró del deceso de su padre por medio de un amigo. ¡Le pidieron no asistir al velorio!

“Hasta la fecha he estado callada por respeto a mi padre, pero ya no tengo por qué callar más. No hay derecho a que me avise un amigo de la muerte de mi padre y tenga que llamar a todos mis hermanos para que me lo confirmen… Me dijeron que no hacía falta que fuera al funeral”. Flavia Zarzo

Eso no es todo, también mencionó que, días antes, sus hermanos le dieron que su padre estaba con buena salud. No obstante, confesó que su familia está rota desde más de 30 años.

“Ahora me siento libre para decir lo que quiera y más tras ver cómo se han portado con su muerte. ¡Hasta me dijeron que no hacía falta que viajara a Madrid ni que fuera al funeral!”, comentó.

Sin embargo, su historia fue desmentida por el diario ‘El español’, el cual la contactó y ella, supuestamente, rectificó que mantiene una buena relación con sus hermanos.

¿Quién fue Manolo Zarzo?

Manuel Zarzo fue un reconocido actor español con una trayectoria de más de 70 años en cine, televisión y teatro. Participó en más de 170 películas y series emblemáticas como:

Los hombres de Paco

Aquí no hay quien viva y

Amar es para siempre

Comenzó su carrera en los años 50 y trabajó con destacados cineastas europeos. Al momento, la industria de la actuación lamenta profundamente su muerte.