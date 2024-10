Muere querido cantante y actor de Hollywood

El mundo de la música country y Hollywood se encuentran de luto tras el fallecimiento de Kris Kristofferson, el célebre cantante, compositor y actor, conocido por su papel en la película ‘A star is born’ (Ha nacido una estrella). Kristofferson murió a los 88 años el pasado fin de semana, dejando un vacío en los corazones de sus seguidores.

A través de un comunicado, la familia del artista confirmó la noticia con un emotivo mensaje:

“Con gran pesar compartimos la noticia de que nuestro esposo/padre/abuelo, Kris Kristofferson, falleció pacíficamente el sábado 28 de septiembre en su casa. Estamos todos muy bendecidos por el tiempo que pasamos con él. Gracias por amarlo durante todos estos años, y cuando vean un arcoíris, sepan que nos está sonriendo a todos.” Comunicado

Aunque no se han revelado detalles sobre las causas de su muerte, tanto fanáticos como usuarios de internet han expresado su solidaridad con la familia, pidiendo respeto y discreción en este difícil momento.

¿Quién fue Kris Kristofferson?

Nacido en Texas en 1936, Kris Kristofferson se consolidó como una de las figuras más influyentes del country, gracias a su habilidad única para abordar temas tanto sociales como emocionales, con una honestidad y profundidad que conectaron con millones de personas a lo largo de las décadas. Su capacidad para capturar la experiencia humana en sus letras lo hizo inmortal en la memoria colectiva de sus seguidores.

Además de su carrera en solitario, Kristofferson fue parte del legendario supergrupo ‘The Highwaymen’, junto a otras estrellas como Waylon Jennings, Willie Nelson y Johnny Cash, revolucionando el género country en los años 80. Canciones como ‘Sunday mornin’ comin’ down’, ‘Help me make it through the night’ y ‘Me and Bobby McGee’ forman parte de su vasto legado musical.

Kris Kristofferson / IMBD

Kris no solo brilló en la música, también dejó una marca indeleble en el cine. Protagonizó más de 70 películas, destacándose en la versión original de ¿Ha nacido una estrella’ (1976), donde compartió pantalla con Barbra Streisand. Su interpretación de un músico atormentado por la fama le valió un Globo de Oro al mejor actor. Este papel tuvo un renacer en 2018 con el remake protagonizado por Bradley Cooper y Lady Gaga.

Barbra Streisand, quien fue su coprotagonista, le dedicó unas conmovedoras palabras tras su fallecimiento, recordando no solo al artista, sino a la persona detrás de la fama.

“La primera vez que vi a Kris actuando en el Troubadour Club en Los Ángeles supe que era algo especial. Descalzo y rasgueando su guitarra parecía la elección perfecta para un guion que finalmente se convirtió en Ha nacido una estrella. Para mi último concierto en 2019 en el Hyde Park de Londres le pedí a Kris que se uniera a mí en el escenario para cantar. Fue tan encantador como siempre y la audiencia lo llenó de aplausos. Fue una alegría verlo recibir el reconocimiento y el amor que merecía”.