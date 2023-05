Nahima Choura y Yon de Luisa ya son papás; mantuvieron el embarazo en secreto

Nahima Choura dejó Televisa Deportes (ahora TUDN) en 2018 y se casó con Yon de Luisa en ese mismo año; 5 años después, le dan la bienvenida a su primer bebé.

Nahima Choura, exconductora de Televisa Deportes y su esposo, Yon de Luisa, Presidente de la Federación Mexicana de Futbol, le dan a bienvenida a un nuevo integrante a su familia.

A través de redes sociales, el matrimonio expresó lo esperado que era por ellos el tener un bebé juntos y revelaron que fue niña, luego de mantener el embarazo en secreto, ya que una de las últimas apariciones públicas que hicieron juntos fue en el Mundial de Qatar 2022, que inició en noviembre de ese año y finalizó en diciembre sin que Nahima desatara sospechas de esperar un bebé.

“Años buscándote y pidiéndole al cielo que llegaras, hubieron días en los que la posibilidad se veía más lejana que otros, pero jamás dejé de soñarte, jamás dejé de luchar por que este sueño se hiciera realidad, siempre dispuesta a hacer lo que fuera para conocerte y tenerte en mis brazos”, comenzó a decir Nahima, quien se enamoró del padre de su hija mientras ambos estaban en la televisora de San Ángel, ella como reportera y él como ejecutivo del área de deportes.

Nahima continuó diciendo cuánto agradece que este sueño de ser padres, se haya hecho realidad, “hoy, ese sueño que se veía casi imposible se ha convertido en una hermosa realidad, en donde amanecer cada día con tu olor a bebé y tu mirada profunda, hacen que mi vida cobre todo el sentido del mundo”.

Para finalizar su mensaje, la polémica exconductora de Televisa Deportes indicó, “Gracias bebesauria por llegar a enloquecerme de amor, a convertirme en mamá, y por convertir el amor de dos enamorados en una bella familia. Gracias por juntar a tantos corazones con esa magia tuya que encanta. Te amo cacharrita”.

Los felices papás con su primogénita / Instagram: @nahimachoura

Los internautas comenzaron a reaccionar inmediatamente y le dejaron comentarios felicitándola por esta nueva etapa, aunque también le solicitaron que diera detalles sobre su proceso para convertirse en madre, ya que no dio más información sobre ello y se desconoce hasta el momento cómo logró hacer su sueño realidad.

La bebé es la primer hija de Yon de Luisa y Nahima Choura, aunque él ya tenía hijos de una relación anterior / Instagram: @nahimachoura

La historia de amor entre Nahima Choura y Yon de Luisa

En 2018, la pareja contrajo nupcias luego de enamorarse mientras ambos trabajaban en Televisa y él tenía esposa, según te contamos en TV Notas.

En su momento, Nahima defendió su amor diciendo, “cuando vieron (la gente) que una conductora estaba cerca de un ejecutivo, comenzaron a hablar. Todo se reducía al interés y no me preguntaban sobre cuánto me gustaba o cuánto lo admiraba, sobre el cariño y respeto que nos teníamos. No, para ellos yo no podía verlo como un caballero, sino sólo como una forma de escalar rápido en mi carrera”.

Por lo que finalmente, la pareja decidió continuar con su amor en medio de otras tribulaciones personales como el lamentable fallecimiento de la mamá de la conductora y la imposibilidad de Yon, de ver a sus hijos, a quienes tuvo con su expareja, Carla Guajardo.

La boda entre Nahima Choura y Yon de Luisa sucedió en el Hotel Downtown, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México y contó con cerca de 60 invitados, entre los que figuraron Miguel Herrera y Guillermo Schutz, como te dimos a conocer en su momento en TV Notas.