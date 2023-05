Natalia Alcocer, feliz; jueza rechaza suspensión del proceso de reparación del daño que solicitó su expareja

Natalia Alcocer quiere que su lucha sea un ejemplo para las mujeres que como ella también ha sufrido violencia de género y no se atreven a denunciar a sus parejas.

A unos días de que nazca su cuarto bebé, Natalia Alcocer acudió a la audiencia que tuvo en los juzgados de lo penal para continuar con la etapa intermedia de la denuncia que interpuso en contra de su ex pareja Juan José N por violencia de género e intrafamiliar.

Nuevamente llegó acompañada de su papá, quien recientemente fue operado del corazón, ya que sufrió un infarto por el estrés que esta situación le ocasiona, además de Michael Cohn, su pareja y papá del bebé que viene en camino.

La influencer salió muy contenta pues el juez rechazó la suspensión del proceso, que había solicitado el acusado, a cambio de 50 mil pesos como reparación del daño. Natalia esto nos dijo al salir del juzgado.

¿Cómo te fue en la audiencia?

“Nos fue como esperábamos, la verdad es increíble encontrarse a jueces que tienen perspectiva de género, obviamente él (Juan José N) trató de irse por la suspensión, pero como lo repito, no podemos dar el mensaje de que existe una cantidad de dinero, la violencia no tiene un precio, lo que estamos tratando de hacer es mandar un mensaje a todos los agresores de que no porque tengan cierta cantidad en el banco puedes salir, puedes golpear. Tengo hasta ganas de llorar porque no sabía, hubo un punto donde dije: ¿si va a pasar, no va a pasar? Pero esto es por mi ,por todas las mujeres que hemos sentido en un punto que no avanza. Son dos años de mucha lucha, cansancio, pero se empieza a ver la luz y obviamente con estas jueces que tienen perspectiva de género, que están juzgando desde el que las víctimas nos sintamos seguras al 100% en todos los aspectos no solo en el económico”

¿Se va a juicio?

“Sí, ahorita si es lo que estamos viendo, hoy no le dieron la suspensión, es lo que él había solicitado y que era lo que él decía que fue bastante denigrante para todas las mujeres pedir una suspensión con una cantidad porque piensa que así se puede arreglar todo y pues no, esto no es solo por mi, es también por mis hijas que las amo mucho y por todas las mujeres de verdad: acudan a las fiscalías, sé que es cansado, pero aquí está el claro ejemplo de una mujer que ha sido constante y el sistema la está apoyando y haciendo las cosas como deben”.

¿Él te ofreció 50 mil pesos y tú cuánto tienes cuantificado?

“No hay reparación de daños económica, esto no es por dinero, lo mismo he dicho con mis hijas, lo que salió en una revista que yo estoy pidiendo 250 mil pesos es una mentira, yo lo que hice fue responder a una demanda (de pensión alimenticia) que él impuso con muchas mentiras donde él como muchos hombres en México se quitan dinero, se quitan puestos , se quitan propiedades para querer dar lo mínimo a sus hijas. Yo lo que hice fue contestar. Creo que lo que se está buscando en México es que las mujeres nos sintamos seguras en todos los aspectos, creo que el daño psicológico, como me he desgastado yo, mi familia, no tiene precio”.

A unos días de dar a luz, Natalia Alcocer se presentó a la audiencia que tuvo en los juzgados de lo penal para enfrentar a su ex, por la denuncia que puso en su contra al haberla violentado física y psicológicamente cuando eran pareja.

/ Essene Hernández



¿Cuándo se vuelven a ver?

“El 16 de junio”.

¿Ese día que va a pasar?

“El pidió irse por otro camino, no quiere enfrentarse, sale y dice que no tengo las pruebas suficientes, que estoy mintiendo, si todo fuera como él y su pareja dicen, yo no tendría miedo de irme a un juicio oral y demostrar lo contrario. Él dijo que me agredió porque yo lo provoqué y que una lesión por menos de 15 días no se considera una violencia, esto me parece repugnante no solo para mi sino para cualquier mujer que haya sido violentada, la violencia no es sólo físca también es emocional y psicológica, esta lucha no es solo por mi sino por cualquier mujer que tenga miedo de ir a levantar una denuncia: háganlo, luchen por su paz, por su libertad. Si existen jueces, si existe un sistema, la maestra Rosalba de fiscalía de violencia familiar ha estado al pie del cañón, esto es por todas las mujeres que han sido agredidas”.

¿Qué ha pasado con el juicio de pensión alimenticia?

“Nada, el sigue sin pasar un peso pero dice que sí lo paso. Es luchar contra una persona enferma. Debe 23 meses. No sabemos cuando hay una nueva audiencia en el juzgado de lo familiar. Tenía a mi abogada comprada, había 30 notificaciones y yo no sabía qué pasaba, entonces estamos al pendiente, estamos con un maravilloso equipo de abogados, creo que es una de las primeras cosas en las que hay que fijarse cuando llege uno a este punto”

Tanto Michael Cohn, su actual pareja y padre de su cuarto bebé, y su papá, Eduardo Alcocer, la acompañaron al juzgado. El amor de ambos es incondicional. / Essene Hernández



¿Tienes que regresar al juzgado de lo familiar?

“Claro, creo que él quiere por ahí ,tratar, porque es lo que más nos duele como mamás, me quiere dar por ahí, son los golpes que me está aventando ahorita, sigue hostigando, me sigue persiguiendo pero aquí topó con pared porque lo único que hizo es que el miedo se pusiera de otro lado, ya no le tengo miedo, el miedo me está haciendo fuerte y voy a seguir luchando”.

¿Dices que tu abogada se vendió?

“No sabemos, aquí la matemática es muy clara, si tienes 30 notificaciones y no te enteraste de ninguna y de repente llegan y te arrestan y no hace nada , pues algo está raro”.