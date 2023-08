Nicola conquista como conductor de Hoy y se hace tendencia, ¡le ganó a Taylor Swift!

¡La rompió! Nicola Porcella debutó como conductor de Hoy y se llevó el rating, se convirtió en tendencia y le ganó hasta a Taylor Swift.

Nicola Porcella, apodado ‘el novio de México’, regresó al país luego de un viaje express a su natal Perú y ya cumplió uno de sus sueños: ser conductor del programa Hoy por un día.

Nicola se mostró muy emocionado por ello. Se le vio muy feliz, participó en distintas dinámicas y en una de ellas platicó sobre lo que siente por Wendy y sus vivencias dentro de la casa.

“Es que me daba risa que todo el día le decía: ‘mi amor’ y ella respondía: ‘no, no soy tu amor’ y yo le contestaba: ’nos vamos a casar’ y ella decía: ‘estás loco, pobre perro’”, contó divertido.

A lo largo de estas dinámicas, Nicola causó furor en redes sociales y en cada publicación del programa con el hashtag #NicolaEnHoy dejaron comentarios de lo mucho que les estaba gustando su participación y hasta pidieron que su estancia fuera permanente en el matutino.

“Se debería de quedar como conductor Nicola, es la pura onda y alegre”, “todas estamos detrás del mismo objetivo. Ojo Televisa que es una verdadera estrella”, “nos hace falta un conductor guapo en Hoy. Dejen a Nicola…. Nicola trae un aire jovial y buena onda”, opinaron.

Nicola fue tendencia por participar en el programa / Instagram

Al salir del programa, Nicola junto a su amigo Agustín hicieron una transmisión en vivo donde las fans expresaron que Nicola había sido tendencia en redes superando a Taylor Swift, la cantante que también ha causado furor en su primera visita a México.

“Mi sueño es estar en una telenovela, la que sea… no, mentira, mi sueño es hacer una novela y conducir un programa. A mí me encanta conducir, soy una persona que se divierte mucho conduciendo. He hecho mil programas, pero nunca acá… esperemos que se abran las puertas a otros proyectos, pero poquito a poquito”, señaló al momento de salir de La casa de los famosos México.