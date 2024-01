Nicola Porcella cree que Sergio Mayer no quiso trabajar con él porque no confiaba en que tendría éxito

Desde hace varias semanas, Wendy Guevara y Sergio Mayer han estado en una guerra de dimes y diretes. La influencer sostiene que el actor quiso “aprovecharse” de su fama al insistirle en firmar contratos que solo lo beneficiaban a él.

Por su parte, el exmiembro de Garibaldi ha negado estas acusaciones y asegura que le dio a ganar mucho dinero a su excompañera de La casa de los famosos México mediante acuerdos con diversas marcas.

En medio de todo esto, salió a relucir que Mayer también estaría molesto con Nicola Porcella, quien también estuvo en el reality, pues, al igual que Wendy, lo habría dejado de seguir en redes sociales.

Ante esta situación, se le preguntó al peruano su postura ante esta controversia y si realmente había un distanciamiento entre él y Sergio, a raíz de este conflicto.

Nicola Porcella rompe el silencio sobre supuesto distanciamiento con Sergio Mayer pic.twitter.com/oU6piawVeZ — Programa Hoy (@programa_hoy) January 29, 2024

Te recomendamos: Wendy Guevara le responde a Issabela Camil luego de que la tachó de “malagradecida”

En una entrevista para el programa Hoy, Porcella narró que ni siquiera se había dado cuenta de que Sergio lo dejó de seguir e incluso admitió tener la esperanza de que todo haya sido un “accidente”.

Sobre la guerra de declaraciones entre sus colegas del team Infierno, mencionó que siempre apoyara a Wendy. Sin embargo, desea mantener neutral en este asunto, pues, pese a todo, considera que ambos son sus amigos.

“Sergio me dejó de seguir a mí. Yo recién me di cuenta por qué me lo dijo Wendy. Yo soy team Wendy, o sea, Wendy es mi hermana. La adoro, pero yo en el tema de ella y Sergio yo no me meto” Nicola Porcella

Mira: Sergio Mayer explota contra Poncho de Nigris por aconsejarle a Wendy Guevara que no firmara con él: “Desleal”

Nicola cree que Sergio no le “dio trabajo” porque no confiaba en su éxito

Durante la conversación, señaló que la “amistad tiene que estar separado de los negocios” y reveló que Sergio nunca le ofreció firmar algún tipo de contrato para trabajar con él, aparentemente porque no creía que tuviera éxito.

“Igual, Sergio nunca me dijo para trabajar juntos. Lo dije hace poco en una entrevista. Yo creo que no se esperó que me fuera a ir tan bien”, expresó.

Para finalizar, reiteró que no tiene nada en contra del también productor y hasta recuerda su estancia en LCDLFM con mucho cariño: “No tengo nada en contra. Es más. Yo hablo superbién con él. No es que estemos peleados, al menos yo no. Solo estoy enfocado en picar piedra y crecer”, concluyó.

Checa: Video: Sergio Mayer manda contundente mensaje a Wendy Guevara

Nicola Porcella y Sergio Mayer se conocieron en LCDLFM / Instagram: @ponchodenigris