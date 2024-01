Wendy Guevara le responde a Issabela Camil luego de que la tachó de “malagradecida”

Hace algunos días, Wendy Guevara reveló que supuestamente Sergio Mayer habría intentado aprovecharse de su fama y ganar dinero, haciéndola firmar diversos contratos para tener el control sobre ella y sus ganancias.

Lo anterior desató una fuerte guerra de declaraciones, ya que Mayer no se ha quedado callado. Incluso, invitó a la creadora de contenido a hablar las cosas en un live de su nuevo canal de YouTube. Además, en una reciente entrevista para Radiofórmula, el famoso reveló más detalles de los contratos que firmó Wendy Guevara con él.

En medio de esta fuerte controversia, Issabela Camil, esposa del exgaribaldi, fue cuestionada por la prensa sobre su postura respecto a esta situación. Sin tapujos, la actriz señaló lo mucho que Sergio le ayudó a Wendy luego de que salió de La casa de los famosos México, por lo que reprobó las declaraciones de la creadora de contenido tachándola de “malagradecida”.

Wendy Guevara reacciona a las palabras de Issabela Camil, esposa de Sergio Mayer

En su más reciente tramisión en vivo, la líder de ‘las Perdidas’ se enteró por sus seguidores de la opinión de Issabela Camil, quien defendió a su esposo de las declaraciones de Wendy en el programa La saga con Adela Micha.

Sin embargo, el seguidor le puntualizó a Guevara que Issabela se dirigió a ella como si fuera hombre, llamándolo “malagradecido”, pese a que ella se identifique como una mujer transexual.

"¿Ya viste que Issabela Camil te dijo malagradecido? Te dijo ‘bato’ gü*y”, le cuestionaron a Wendy.

A lo que la creadora de contenido reaccionó sorprendida. No obstante, manifestó que no había visto el video de las declaraciones de la esposa de Sergio y puntualizó que ella no hablaría mal de los familiares de Mayer, pese a las críticas de su parte.

“No, no vi hermanas, pero no voy a comentar nada porque no he visto el video... Pero, no. Además, ni voy a comentar, o sea, yo a la señora no la conozco y mis respetos porque la verdad la familia es la familia y yo no odio a Mayer ni nada. O sea, no mam*n, jamás hablaría... A mí esas mam*d*s no me gustan de andar hablando de la familia”. Wendy Guevara

Además, Guevara subrayó que no odia a Sergio Mayer, pese a que él siga hablando del tema de los contratos y reiteró que no se metería con su esposa, Issabela Camil.

“Jamás le diría nada a la señora, jamás... para eso sí soy un caballero”, concluyó.

Por su parte, Sergio Mayer no ha dado declaración en cuanto a las palabras de la madre de sus hijas.

Así lo dijo Wendy Guevara: