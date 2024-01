Issabela Camil tacha de “malagradecida” a Wendy Guevara por “exponer” a Sergio Mayer

Hace algunos días, Wendy Guevara reveló que supuestamente Sergio Mayer habría intentado aprovecharse de su fama y ganar dinero, haciéndola firmar diversos contratos para tener el control sobre ella y sus ganancias.

A través de una entrevista reciente para el programa La saga, la creadora de contenido mencionó que el exintegrante de Garibaldi no solo le insistía para que firmara dichos documentos, sino que también quería dejar fuera de la jugada a su mánager y equipo de trabajo.

Tras esto, Mayer dijo no saber el motivo por el cual Wendy está dando este tipo de declaraciones, pero que sí hizo varios tratos con ella y hasta le dio a ganar grandes cantidades de dinero. Incluso la invitó a aclarar este asunto en su programa de YouTube.

En medio de todo este escándalo, Issabela Camil, esposa del también productor, defendió a su marido y señaló que Wendy ha obtenido ganancias millonarias gracias a él, por lo que cree que la Perdida está siendo “malagradecida” al hacer esas “acusaciones” en su contra.

“Lo único que hizo es hacerle ganar dinero, entonces un poco mal agradecido eso. Me parece un poco delicado, pero no sé, no la conozco (a Wendy Guevara), no me he sentado a platicar con ella y no sé cómo es” Issabela Camil en encuentro con la prensa

La también actriz cuestionó el motivo por el que la influencer está hablando de todo “lo que no le gusta” hasta ahora y precisó que, en otras acusaciones similares, nunca ha habido pruebas del presunto “abuso” del padre de sus hijos.

“Todo esto salió de repente ¿Por qué no lo dijo antes? Sobre algo que no le gustó. Cerramos siempre con lo mismo, si lo culpan de algo, pues compruébenlo”, indicó.

Wendy Guevara asegura que Sergio quiso aprovecharse de su fama / Facebook: Wendy Guevara

Issabela Camil aclara su supuesta crisis matrimonial

Issabela Camil aprovechó su encuentro con la prensa para aclarar si realmente existe una crisis matrimonial entre ella y Sergio Mayer, a raíz de que su marido incursionara en la famosa página azul de contenido para adultos.

“Somos una pareja tan estable que, de repente, la gente dice ‘a ver, hay que ponerles cosas porque están de hu…’, pero no, no hay problemas (entre nosotros)”, sostuvo.

Incluso, relató que ella fue quien le dio la idea al actor de subir su contenido a esa plataforma, poco después de verlo en paños menores: “(Yo le dije) ‘Esto podría estar en Onlyfans’ y, ya sabes, mi marido es todo negocio. Se le prendió la lucecita y allí está”, platicó.

Isabella Camil contó que ella le dio la idea a su esposo para que abriera su página azul / Instagram: @sergiomayerb

¿Qué dijo Sergio sobre lo dicho por Wendy Guevara?

EnTVNotas hablamos con Sergio Mayer y se dijo muy tranquilo ante las acusaciones de Wendy Guevara e incluso manifestó su esperanza de que, en algún futuro cercano, ambos puedan aclarar las cosas.

“Sí quiero aclarar que en mi programa voy a sacar los documentos que están firmados por ella y por Joel. Hace tres días le entregué 600 mil pesos a su mánager de cosas que yo he traído a la mesa y que fueron de tres campañas que generaron casi 4 millones de pesos”. Sergio Mayer

Asimismo, reiteró que nunca quiso “sacar de la jugada” al representante de Wendy y sostuvo que jamás se ha querido colgar de su fama, pues su trabajo lo respalda: “Nunca me he tratado de colgar de ella, ni de sus lives, ni de sus conciertos. No le he pedido que pongamos ‘WendyMayer’, yo no me cuelgo de ella, yo tengo mi trabajo”, expresó.

