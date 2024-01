Sergio Mayer le responde a Wendy Guevara, asegura que su empresa le dio campañas millonarias a la influencer

Nos encontramos con Sergio Mayer, quien fue padrino de presentación del nuevo proyecto de Rodrigo Vidal llamado Desmoder. Durante el evento, lo cuestionamos sobre las recientes declaraciones que dio Wendy Guevara a Adela Micha.

Recordemos que la integrante de las Perdidas le contó a Adela que el líder del equipo infierno (de La casa de los famosos México) le habría pedido que firmara papeles que no estaban autorizados por sus abogados ni su mánager.

Además, Wendy afirmó que Sergio Mayer se había acercado a los ejecutivos de Televisa para que él la orientara en sus campañas de marketing. Sin embargo, según las palabras de Wendy, conoció una cara muy diferente de Mayer, por lo que decidió hablar nuevamente con los ejecutivos de Televisa para decirles que Mayer no tendría nada que ver con sus contratos y prefirió que no la ayudara.

Sergio confesó que nunca ha sido mánager de nadie; simplemente, es un empresario y quería ayudar a la influencer.

El exintegrante de Garibaldi reveló que no entiende por qué Wendy habló del tema. Sin embargo, detalló que tiene documentos firmados por Guevara y su mánager, Joel.

Además, Mayer expresó su deseo de saber por qué Wendy decidió que no la apoyara en su carrera.

“Ella dijo en la entrevista con Adela que le pidió a Televisa que no estuviera yo, y lo respeté, pero estaría interesante que le preguntaran a Wendy el por qué decidió eso, no tengo idea”.

Sergio Mayer también nos comentó que en su momento le pidió a Joel que fuera su mánager y trabajar juntos, como lo han hecho con Wendy Guevara.

Finalmente, Sergio Mayer dejó claro que no se cuelga de la fama de la influencer y le sigue teniendo una gran cariño.

Sergio Mayer

“Le tengo mucho cariño a mis compañeros de la casa por lo que vivimos adentro. Vivimos cosas que nadie nos va a quitar. Con respecto a Wendy, nunca me he tratado de colgar de ella, ni de sus, ni de sus conciertos. No le he pedido que pongamos ‘WendyMayer’, yo no me cuelgo de ella, yo tengo mi trabajo”.