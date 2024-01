Wendy Guevara ya se enteró que Sergio Mayer la dejó seguir ¡Le valee!

Wendy Guevara sigue en el ojo del huracán, pues no solo enfrenta ataques por parte de Alfredo Adame, sino que también tiene una polémica a la par con Sergio Mayer.

Todo inicio cuando Wendy Guevara confesó en una entrevista con Adela Micha, que había conocido otra cara de Sergio Mayer una vez que estaba en negociaciones con Televisa, pues al parecer él se habría querido aprovechar de la fama de la influencer y ganar dinero a costa de ella haciéndole firmar contratos y dejando a un lado a su equipo de trabajo para él tener el control sobre ella y su carrera.

Sus declaraciones se volvieron virales y por eso Sergio Mayer ya reaccionó a través de una transmisión en vivo en TikTok donde le cuestionaron sobre el tema.

Tranquilamente, Sergio se dijo convencido de que podrá arreglar esta situación con la integrante del team infierno una vez que tengan comunicación: “Yo estoy convencido que Wendy se va a conectar conmigo y que va a poder (aclarar) todas esas acusaciones que de alguna manera hizo en las entrevistas y lo podemos platicar y no es un tema de discusión sino simplemente aclarar las cosas, así que yo estoy puestísimo”, comentó.

No obstante, la situación no habría parado ahí, pese a que Sergio invitó a Wendy a llevar a cabo un live en su cuenta de YouTube, así como aseguró que la contactaría, pero ‘la Perdida’ dio a conocer en un en vivo que el exgaribaldi ni si quiera le ha llamado, ni mandado mensaje.

Wendy Guevara se entera que Sergio la dejó de seguir en redes sociales

En un live con sus seguidores, Wendy fue cuestionada sobre si Mayer la contactó luego de la polémica y ella contundentemente dejó claro que no ha sido así. Además, comentó que ella está enterada de que la dejó de seguir de redes sociales.

“¿Te llamó Mayer después de lo de la Micha? No, no me ha hablado ¿Para que querían que me hablara o que? Ya vi que no me sigue, yo tampoco lo sigo. A mí no me sigue, ni a Nico”. Wendy Guevara

Sin embargo, la ganadora de La casa de los famosos México manifestó que no le afecta que Mayer la deje de seguir en redes, pues no sería monedita de oro para caerle bien a todos y no es obligatorio que por haber estado en un reality juntos tengan que seguirse.

Sergio Mayer no ha externado por qué no se ha contactado con Wendy, así como la razón por la cual la dejó de seguir en redes sociales. Y no solo a ella, sino también a Nicola Porcella.