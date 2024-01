Victoria Ruffo confiesa que padece enfermedad que pone en riesgo su salud

Victoria Ruffo estaría de manteles largos luego de que se enteró de que muy pronto se convertirá en abuela, puesto que el pasado jueves 25 de enero, su hijo, José Eduardo Derbez sorprendió a sus seguidores, así como al mundo del espectáculo con la noticia de que será padre junto a su novia, Paola Dalay González.

Sin embargo, no todo sería color de rosa en la vida de Ruffo, dado que compartió con sus seguidores, en redes sociales, la noticia de que tiene un nuevo padecimiento que pondría en riego su salud.

Victoria Ruffo / Pixabay

Te puede interesar: ¡José Eduardo Derbez será papá! Así lo anunció al mundo

¿Qué tiene Victoria Ruffo?

A través de un en vivo con sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram, Victoria confesó que está a atravesando por un momento difícil, ya que enfrenta complicaciones en su salud y bienestar físico.

Victoria Ruffo / Luis Pérez

No te pierdas: Victoria Ruffo desata polémica por vieja entrevista en la que afirmaba que no le “emocionaba” ser abuela

Y es que sus fans le cuestionaron sobre la vez que fue captada en silla de ruedas el año pasado, a lo que Ruffo se sinceró y mencionó que actualmente está en tratamiento para evitar una cirugía delicada, ya que le salió una nueva hernia lumbar.

“Estoy empezando el año bien, con doctores, porque estoy yendo a revisarme lo de mis hernias lumbares, y me dijo el doctor que ya me salió otra hernia, ¡hazme el favor!”. Victoria Ruffo

Pese a que esta situación le preocupa a la madre de José Eduardo Derbez, sí dejó claro que se encuentra en tratamiento, el cual seguiría al pie de la letra.

Victoria Ruffo / Facebook: Victoria Ruffo

Te puede interesar: Victoria Ruffo ante la probabilidad de que el bebé de José Eduardo se parezca a los Derbez: “Espero que no”

Agregó: “Ya me mandaron fajas, ya me mandaron un tratamiento, medicinas, y estoy muy bien, gracias a Dios ya no me duele tanto”.

Parece ser que la actriz estaría tratándose de la mejor manera para así poder enfrentar este nuevo padecimiento. Al momento, la famosa no ha dado más actualización de su evolución en cuanto a la nueva hernia lumbar que tiene.