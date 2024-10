Nicola Porcella reacciona al insulto de Adrián Marcelo, ¿Hay tiro?

El exintegrante de La casa de los famosos México y actual conductor de Hoy, Nicola Porcella, se ha visto envuelto en una nueva controversia luego que el creador de contenido, Adrián Marcelo, lo insultara públicamente en un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La declaración provocó preguntas de la prensa hacia Nicola, quien decidió responder con calma, evitando confrontaciones innecesarias.

Ve: Doctor explica por qué Karime Pindter perdió tanto peso en LCDLFMX; ¿padece una enfermedad?

Nicola Porcella / FB: Nicola Porcella

Adrián Marcelo insultó a Nicola Porcella en un video

Adrián Marcelo, conocido por sus polémicas declaraciones, publicó un video desde el Paseo de la Fama de Hollywood, en el que aprovechó para entrevistar a varias personas que se encontraba en su camino.

En un momento, se topó con una familia que mencionó ser de Perú, el país natal de Nicola Porcella. Lo que comenzó como un comentario sobre la gastronomía peruana rápidamente tomó un giro inesperado cuando Adrián lanzó un insulto hacia el conductor de Hoy, diciendo: “Los queremos, saludos a la gente de Perú, menos al imb.3c¡l de Nicola Porcella”.

El clip no tardó en generar controversia, sobre todo porque Nicola había criticado anteriormente los comentarios de Adrián Marcelo sobre Gala Montes y su salud mental, lo que parece haber dejado una huella en la relación entre ambos.

Lee: Muere Liam Payne, exmiembro de One Direction, en Buenos Aires tras caer del tercer piso

Adrián Marcelo nominaciones / YT: Canal 5 / IG: @ceci_galliano

Nicola evita la confrontación y responde con serenidad

Ante la oleada de preguntas por parte de los medios, Nicola Porcella fue cuestionado sobre su opinión respecto al insulto.

El peruano, lejos de mostrar enojo, respondió con una actitud tranquila y enfocada en el respeto: “Que hable lo que quiera. Yo no le debo nada a nadie y no he hablado de nadie. Le deseo lo mejor, que le vaya bien en sus redes, que tenga el cariño de la gente, yo no le deseo el mal a nadie, no tengo nada en contra”.

Nicola también aclaró que si bien no le gustaron los comentarios de Adrián, no tiene intención de iniciar una disputa pública: “Algo vi de un tuit de que estoy vendido a la industria y no es así, yo trabajo en la industria, y soy de la industria, ésta es mi casa y mi pasión”, añadió.

Por el momento, Nicola parece decidido a dejar que su trabajo hable por sí mismo, sin caer en provocaciones.

Hasta el momento, Adrián Marcelo no ha dicho nada al respecto a la respuesta de Nicola, pero varios internautas aseguraron que el creador de contenido seguirá haciendo polémica con sus ácidos comentarios ahora que regresado a las redes sociales.

Te puede interesar: Adrián Marcelo dedica mensaje a Briggitte Bozzo ¡Le agradeció por defenderlo!