Nicola Porcella revela que, si tuviera otro hijo, le gustaría que fuera con su ex ¿Cuál es la razón?

El finalista de ‘La casa de los famosos México’, Nicola Porcella, sorprendió a todos sus fanáticos al admitir que, si en un futuro se anima a tener otro hijo, le gustaría que fuera con su expareja, Francesca Lazo, madre de su primogénito.

El actor hizo esta inesperada revelación en su nuevo pódcast ‘Sin c4lz0n3s’, el cual conduce junto a su gran amigo, Agustín Fernández.

En el primer capítulo, tuvieron como invitada especial a Vanessa Oyarzún, mejor conocida como ‘la Vecina’, y conversaron sobre sus experiencias al momento de tratar de conquistar a alguien, así como del amor en general.

Durante la plática, Vanessa contó lo difícil que había sido para ella tratar de quedar embarazada y reveló que, en aquel entonces, terminó con su pareja para tener a su bebé con su expareja.

Nicola Porcella sería padre nuevamente con su exmujer

Tras la declaración de Vanessa, el peruano contó que, tras terminar su relación, la madre de su hijo le comentó que quería tener otro bebé con él, pues ya había una “cierta confianza” de por medio.

“Ella dijo ‘quiero tener otro hijo, Nicola’. Estás loca. Le digo: ‘A mí no me metas’. Me dice: ‘Sí, es que no tengo confianza con otra persona’”, indicó.

Si bien en ese momento se negó y le explicó que “el trabajo” le impediría volver a ser papá, ahora cree que sería una buena opción tener un hijo con su expareja, pues, según él, sabe que es una buena madre.

“Si tuviera otro hijo, sí me gustaría que fuera con ella de nuevo. Sé la clase de mamá que es. Sé lo buena mamá que es”. Nicola Porcella

Así fue la relación entre Nicola y Francesca

Francesca Lazo y Nicola Porcella se conocieron durante la década de los 2000 en una discoteca, a través de un amigo en común. De acuerdo con el actor, discutieron durante su primer encuentro, por lo que la buscó después para pedirle una disculpa.

Tras una breve amistad, comenzaron una linda relación y, en 2012, le dieron la bienvenida a su primer y único hijo en común. Al poco tiempo del nacimiento, Porcella se integró al programa peruano ‘Esto es guerra’, donde se le relacionó con Angie Arizaga, quien, sería pareja del actor unos años después.

Luego de este escándalo, ambos terminaron su relación. No obstante, siguen siendo buenos amigos por el bien de su pequeño. Incluso, Francesca apoyó al también conductor durante su estancia en ‘La casa de los famosos México’.

