Daniela Parra habla de los supuestos malos tratos de Ginny Hoffman cuando estaba pequeña

Han pasado poco más de tres años desde que Héctor ‘N’ se encuentra en la cárcel, luego de que su hija Alexa lo denunciara por @bus0. Tras un largo proceso legal, el actor fue declarado culpable de @bus0 y c0rrupci0n de m3nor3s.

Quien siempre ha creído en su inocencia y ha estado a su lado incondicionalmente es su hija mayor, Daniela Parra, quien recientemente ofreció una entrevista para la periodista Matilde Obregón, en la que reveló algunos malos tratos que recibió por parte de Ginny Hoffman.

La joven mencionó en dicha entrevista que nunca hubo una buena relación con Ginny Hoffman. Al principio todo era muy normal, pero todo cambió drásticamente cuando nació su media hermana, Alexa.

Daniela recordó que tras la llegada de su hermana, Ginny la empezó a alejar, ya no quería que estuviera en la casa, solo a su hija. Debido a esta situación comenzaron los problemas entre su padre y ella.

Daniela Parra

“Empezó a tratarme mal. Me alejaba, ya no quería que estuviera en la casa, solo a su hija. Ahí comenzaron los problemas entre mi papá y ella. Cuando se separaron e íbamos a recoger a mi hermana a su casa, ella no salía ni nada. La dejé de ver hace muchísimo tiempo”.