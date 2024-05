José Manuel Figueroa reacciona al distanciamiento entre Ana Bárbara y su familia

En los últimos meses, Ana Bárbara ha estado envuelta en polémica por el distanciamiento que existe con su familia. La cantante enfrenta una batalla legal con su hermano, Francisco Ugalde, por la autoría de sus canciones.

Además, varios familiares de la famosa aseguran que Muñoz aprovecha las ausencias laborales de la artista para ejercer m4ltr4t0s en contra de sus hijos. Incluso, afirman que él la ha alejado de su familia.

Ante estas acusaciones, la intérprete de ‘Bandido’ respondió que jamás permitiría una falta de respeto y dejó entrever que su pareja era una persona “maravillosa”.

“Ustedes saben que si yo, en 30 años de mi carrera que me conocen, que cada rata de dos patas o cualquier situación de falta de respeto o algo, más allá de la imperfección humana, yo me voy. Entonces yo se los digo, yo no podría estar con una persona que no valga la pena, que no sea un ser que vibre en una frecuencia hermosa con el universo” Ana Bárbara

Ana Bárbara y Ángel Muñoz / Redes Sociales

No te pierdas: Mamá de Ana Bárbara se une a las denuncias y expone al prometido de su hija: ¡La corrió de su casa!

José Manuel Figueroa opina sobre la situación familiar de Ana Bárbara

En un reciente encuentro con la prensa, José Manuel Figueroa, quien fue pareja de Ana Bárbara, afirmó no estar “muy informado” del asunto. Sin embargo, mencionó que, durante su relación con la cantante, fue testigo de lo unida que era con su familia.

“Yo lo único que puedo decir es que, en mi época, cuando me tocó nadar en la media luna de Río Verde, yo vi una familia muy unida, muy amada de mi parte, muy amada de mi familia, su familia”, expresó en un encuentro con la prensa.

El hijo del fallecido Joan Sebastian señaló que esta situación le dolía profundamente y manifestó su deseo para que Ana Bárbara y su familia pudieran resolver sus problemas de la mejor manera posible.

“Me duele, pero también de alguna forma me reflejo. La verdad que Dios la bendiga. Está pasando por una situación complicada y eso no tiene nada que ver con lo demás” José Manuel Figueroa

José Manuel Figueroa / Instagram: @jmfigueroa_mx

Checa: Ana Bárbara rompe en llanto al recordar los problemas con su hermano: “Fui como una madre”

José Manuel Figueroa le manda un contundente consejo a Ana Bárbara

Durante la conversación, José Manuel le aconsejó a Ana Bárbara que no rompa en llanto sobre el escenario, pues considera que no es correcto mezclar la vida personal con temas profesionales.

“No digo que no es profesional, es una de las artistas más profesionales que hay en el escenario. Pero yo le recomiendo que es más sano para ella amarrarse un poquito más fuerte y tratar de no llevar eso al escenario”, indicó.

Para finalizar, recordó con cariño a sus exsuegros: “¿Don Antero? Me imagino que el viejo todavía sigue noviando por ahí. Era guapo, cuando yo lo conocí era muy guapo. El desayuno más sabroso que he probado me lo hizo ella (la mamá de Ana Barbara), le decía ‘Revoltillo’”.

Mira: Ana Bárbara demanda a su hermano y lanza advertencia a José Emilio Levy

Ana Bárbara sonriendo / Instagram: @anabarbaramusic