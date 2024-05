Thalí García no logró acuerdo con Telemundo tras denuncia pública; inicia batalla legal

Thalí García, actriz de ‘El señor de los cielos’, no buscaba llegar a los realities de televisión. Ella misma ha contado que la televisora de habla hispana, Telemundo, la ‘obligó’ a hacerlo en ‘Los 50’ y ‘La casa de los famosos’. Por ello, ahora ha establecido una dura lucha contra el canal.

Hace unos días, la actriz contó que buscaba tener una conciliación con Telemundo fuera de los tribunales. Sin embargo, recientemente, a través de un comunicado, informó que esta conciliación no se pudo dar y ahora el tema será únicamente tratado con sus abogados.

“Mi situación legal está en manos de los dos mejores abogados que conozco. A partir de este momento, cualquier duda u inconveniente relacionado a ello tendrán que gestionarlo directamente con ellos”, afirma en el comunicado.

Checa: Galilea Montijo vs Andrea Escalona ¡Pleitazo entre conductoras!

Esto quiere decir que llegaron a una instancia legal en donde las autoridades deberán determinar quién ganará el caso en el que según Thalí, la televisora quería hacer todo a su conveniencia y a ella la dejaban desprotegida durante su trabajo con ellos y por esta razón tuvo que huir de ‘La casa de los famosos’ al romper una puerta.

Sobre este tema, Thalí deja claro que el haber escapado de esa manera del reality, indica que es una ‘prueba’ de sus dichos, aunque lamenta que haya personas que no le creen: “Al parecer la opinión pública no puede entender que existe una situación que es imposible de ocultar y que el hecho de derribar esa puerta fue la prueba fehaciente de que no pienso seguir callando por miedo“, indicó.

En este tenor, Thalí lanzó una reflexión en su comunicado diciendo que el hecho de que ella se muestre como una mujer fuerte, no quiere decir que no atraviese por situaciones adversas y que además esto anule su derecho de alzar la voz ante ello como algunos seguidores le han dejado ver en comentarios de redes sociales.

Mira: Chef Mariano Sandoval confirma que Tania Rincón lo apoyó para entrar a ‘Hoy’ y le responde a Pedro Sola

Thalía García abandonó La casa de los famosos / Telemundo

“Duele ver que algunos quieran desestimar la situación que he venido viviendo los últimos meses con comentarios como ‘Sólo quiere hacerse la víctima’, cuando realmente he sido víctima de situaciones que no podría ni siquiera externar en redes sociales por respeto a ustedes y a la delicadeza de los hechos”, dijo.

Y finalizó comentando: “La sociedad nos ha enseñado, que ‘si eres fuerte’, no puedes ser víctima de nada o de nadie y que pelear por tus derechos, entonces es sinónimo de fragilidad o de querer ‘llamar la atención’, creencia que no puede estar más errada”.

¿Qué pasó entre Thalí García y Telemundo?

En febrero, la actriz Thalí García causó polémica al abandonar de manera abrupta el reality ‘La casa de los famosos’ al romper una puerta y escaparse del programa.

Más tarde, la actriz contó que se vio obligada a hacerlo porque supuestamente no atendían a sus peticiones de hacerle llegar mensajes a su esposo a pesar de que el reality consta de un aislamiento entre los famosos y su familia, además de que al verse alterada emocionalmente, Thalí denuncia haber sido presuntamente dr0g4da.

No te pierdas: ¿Justin Bieber será padre? Hailey Bieber desata rumores de embarazo

Después de alzar la voz en contra de la producción del reality y personas importantes dentro de Telemundo, Thalí se mostró con abogados para resolver esta situación de forma legal.

Y aunque en redes sociales se vio inicialmente un vuelco de apoyo a su favor, ahora que ha pasado el tiempo las opiniones se han dividido más.