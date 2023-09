Nicola sufre acoso por fans en su visita a Mérida: “Se les pasó un poquito el trago”

En redes se hizo viral el video donde Nicola es acosado por una mujer, quien le exigió una fotografía.

Nicola Porcella se ganó el cariño del público, luego de su participación en La casa de los famosos México, donde se subió al pódium como el segundo lugar en el reality,

El actor peruano logró obtener una segunda oportunidad, después del fuerte escándalo en el que se vio involucrado por presuntamente violentar a una de sus exparejas en su natal país.

Sin embargo, las polémicas no cesan y el famoso extendió su inconformidad por el terrible trato de una de sus fans.

Cabe recordar que Porcella ha tenido la oportunidad de cerrar fechas, con algunas empresas, para acudir a diversos lugares de la república mexicana y convivir con su público.

Nicola no estuvo de acuerdo con la actitud de una de sus fans. / Instagram: @nicolaporcella12

Esta ocasión, el también conductor acudió a Mérida, Yucatán, como parte de su nueva gira, lugar donde se suscitó el lamentable hecho.

Aunque, Nicola demostró que es una persona humilde y agradecida, si hay quienes sobrepasaron los límites y faltaron al respeto al famoso.

“Disculpen si no me puedo tomar fotos con todo el mundo, solo que me pedían los dueños que, por favor, tenía que avanzar. (…) Ahí hubo un par de señoras que no se portaron muy bonito. También eso ocasionó eso”, dijo Nicola, sin más detalles.

Así lo dijo Nicola:

No obstante, a través de un live, contó todo lo sucedió en el evento: “Hubo un par de señoras, ahí en Mérida, que se pusieron un poco intensas y comenzaron a gritarme (…) Es parte de, ya estoy acostumbrado, no hay problema”.

Añadió: “Se les había pasado, un poquito, el trago y, creo que sacaron el video de la señora. Ella me jalaba y me jalaba y yo decía que ’no’ y me comenzó a decir: ‘Ay, todavía que vengo a verte’. Me tomé como diez fotos con ella, no sé por qué se puso así. No importa, porque la vida es corta”.

Usuarios, en redes sociales, reprobaron esta situación y pidieron a la gente que asiste a los eventos de Nicola que lo traten con respeto.

Además, subrayaron que el actor debería considerar tener más equipo de seguridad en este tipo de eventos.

Así acosaron a Nicola Porcella: