Ninel Conde reaparece en redes sociales con contundente mensaje ¿Se casó por cuarta ocasión?

Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que la supuesta boda Ninel Conde se realizaría este miércoles 15 de noviembre, lo que sin duda causó gran revuelo entre los fieles seguidores de la actriz.

Cabe señalar que se desconocía que el Bombón asesino tuviera una relación amorosa, pues hace unos meses negó estar saliendo con alguien. Sin embargo, el conductor de De primera mano afirmó que la cantante estaba a pocas horas de contraer nupcias con un joven colombiano 17 años menor que ella.

Así lo dijo Gustavo Adolfo:

El comunicador mencionó durante su participación en el matutino Sale el sol que intentó contactarse con la cantante para confirmar la información, pero ella no respondió a ninguno de sus mensajes.

Luego de que el rumor comenzó a tomar fuerza Ninel Conde decidió hablar respecto a su vida amorosa.

La actriz, en las primeras horas de este miércoles, compartió su contenido habitual, en el que se le ve haciendo ejercicio y presumiendo su impresionante cuerpo.

En otra fotografía se puede observar a Ninel haciendo pesas en un un gym de Miami, Florida. Dicha imagen la acompañó con la canción Según quién, de Maluma y Carin León con la frase: “Dile al que está informando, que te está mal informando, que te informe bien”.

Varios seguidores de Ninel aseguraron que estas fotografías serían la prueba de que no llegó al altar la tarde de este miércoles.

Pero al ver que la noticia seguía generando mucha duda, la famosa decidió hacer un live en su cuenta de Instagram, en cual confesó que se encontraba en su departamento de Miami y que todo era un simple rumor.

Ninel Conde

“Lo que está detrás de mí no es Times Square, no es la gran manzana. Lo que pasa es que mis amigos me comenzaron hablar que si estoy en Nueva York, que no sé que, ofendidisimos que porque no los invité al gran evento (la boda). No es Time Square, es arbolito de Navidad de mi casa, aquí en Miami... está lloviendo horrible”.