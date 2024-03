Niurka apoya a Thalí tras su denuncia a Telemundo: “La defiendo porque me identifico”

El día de ayer, Thalí García denunció públicamente a Telemundo y a Endemol, asegurando que la empresa, según ella, le pidió terminar con su contrato y despidió a su esposo, Felipe Aguilar Dulcé, director de telenovelas.

Thalí denunció presuntos abusos y manipulación de Telemundo

La actriz también denunció que la empresa presuntamente le entregó un guion y la obligó a decir que su matrimonio estaba mal. Además, afirmó que supuestamente la encerraron en la suite con Lupillo Rivera para crear una aparente relación entre ellos, e incluso dijo la drogaron con una pastilla que, según dice, le obligaron a tomar y la hizo ver doble.

Tras el explosivo live, donde reveló que según fue obligada a participar en el reality ‘Los 50' a cambio de un papel en ‘El señor de los cielos’, Niurka se manifestó y expresó su apoyo a la actriz.

Niurka llama “valiente” a ThalFelipe Aguilar Dulcercíai

“Felicidades por ser tan valiente, mi amor. Así se defiende la familia y sobre todo la imagen que tienes que ser hermosa y que le da de comer a tus hijos”, escribió la vedette en Instagram.

Niurka participó en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’ y tras su salida denunció públicamente al reality por crear una supuesta campaña de desprestigio en su contra. También afirmó que, según ella, todo estaba arreglado y manipulado por Telemundo.

Ahora la vedette comparte sus primeras declaraciones en historias de Instagram, tras las acusaciones de Thalí: “No conozco a Thalí, solo veo que lo que ella está diciendo es lo que hemos vivido muchos”.

Niurka deja un mensaje de apoyo a Thali / Instagram

Niurka asegura que Thalí García no es la única que supuestamente ha sido víctima de Telemundo

“Hay muchos que les da miedo, solo que hay unos pocos que nos vale, porque hay más espacios para trabajar no solo en Telemundo. Prueba de eso es que yo no me he muerto de hambre”. Niurka

“Le creo que la chantajearon con el trabajo del marido, le creo que la chantajearon para que ella entrara aunque es actriz. Hay muchos a los que los manipulan para que den contenido, no es la única persona a la que le ha pasado, solo que a muchos les da miedo, aguantan vara y se callan”, y agregó “claro que le creo y la defiendo porque me identifico con ella, porque no es la única”, finalizó Niurka.

@niurka.oficial Y hay mucha gente que tienen sufriendo lo mismo que me pasó a mi ♬ sonido original - NIURKA MARCOS

Hasta el momento Telemundo no ha compartido su postura tras las declaraciones de Thali.

