Jaime Barrera, periodista de Televisa desaparecido, es hallado con vida. La fiscalía ya investiga el caso

Horas de angustia fueron las que vivió la familia del periodista Jaime Barrera, quien fue privado de su libertad el pasado lunes 11 de marzo. La mañana de este miércoles 13 de marzo, su hija Itzul Barrera ocupó su cuenta de X (antes Twitter) para dar a conocer que su padre se encontraba a salvo y había regresado a su hogar.

Itzul Barrera, hija de Jaime Barrera “Mi papá ya está con nosotros. Mi corazón sabía que siempre regresa a casa. Gracias a todas y todos. Gracias, gracias”.

De acuerdo con las autoridades, se realizó un operativo con fuerzas federales en el municipio de Magdalena, Jalisco, durante las primeras horas de este miércoles. La Fiscalía del Estado informó que continuarán con la investigación para esclarecer los hechos y capturar a quienes resulten responsables.

Jaime Barrera en la radio / Redes Sociales

Primeras palabras de Jaime Barrera en libertad

Hace unas horas, Jaime Barrera dio algunas entrevistas con diferentes medios de comunicación y reveló que fue levantado por sujetos que portaban armas de fuego al salir de la radioemisora en la que trabaja.

Barrera narró que dichos sujetos lo obligaron a descender de su vehículo y subir a una camioneta, en la cual lo trasladaron al lugar donde estuvo privado de su libertad por casi dos días.

El periodista comentó que fueron cinco sujetos armados los que lo encañonaron cuando estaba en su carro y durante el trayecto le reclamaron por los textos que escribía.

“Ni siquiera tuve tiempo de prender el auto. Es una dinámica ya conocida: un coche adelante por si yo trataba de arrancar, una camioneta al lado. De repente, cinco (sujetos) encañonándome a tu coche y tú ahí debes decidir si subes o te quedas ahí, pase lo que pase”. Jaime Barrera

Jaime Barrera estuvo en cautiverio con los ojos vendados

El conductor mencionó que nunca pudo ver nada, debido a que desde que lo subieron a la camioneta le vendaron los ojos y le ataron las manos. Además, recordó que lo mantuvieron hincado la mayor parte del tiempo y otras veces acostado.

“Te acuestan en el asiento trasero (de la camioneta). Estuve en cautiverio con los ojos vendados, con las manos atadas, hincado la mayor parte del tiempo y luego acostado, con un poco de agua”. Jaime Barrera

Jaime mencionó que lo que le pasó fue una advertencia para él, pues le mostraron la facilidad con la que pueden levantarlo y llevárselo, ya que los sujetos responsables nunca pidieron un rescate.

Jaime Barrera “No fue secuestro porque no pidieron rescate. Fue una especie de advertencia de lo que yo escribo, de lo que yo digo, creo que viene por ahí”.

Barrera también comentó que quienes lo privaron de su libertad no lo maltrataron tanto físicamente: “Al final, hubo unos tablazos, pero en realidad no tengo más de qué quejarme. Estuve en un par de domicilios y luego me subieron a un vehículo y es ahí donde me abandonaron”.

Salen a la luz las primeras imágenes de Jaime Barrera siendo rescatado

Jaime narró que cuando lo abandonaron con las manos esposadas en el municipio de Magdalena, buscó ayuda y se acercó a una tienda donde le permitieron hacer algunas llamadas.

El periodista avisó a su familia, a sus hermanos y a las autoridades en el lugar donde lo dejaron, y hasta ese punto llegaron elementos de la Guardia Nacional.

A través de redes sociales comenzaron a circular dos fotografías que compartió el Canal 44 de Jalisco en su cuenta de X (antes Twitter), en las que mostraron el reencuentro de Barrera con su familia.

Jaime Barrera pedirá protección

Finalmente, Jaime Barrera reveló que pedirá que se le incluya en el protocolo de actuación para la protección de periodistas del gobierno federal, por lo que deberá viajar a la Ciudad de México para realizar el trámite.

“Voy a apelar al protocolo de defensa de periodistas. No queda otra. Lo había evitado por todos los medios en otros incidentes menores, pero hoy que ya te llevan, son cosas mayores”. Jaime Barrera

Jaime mencionó que tras lo ocurrido no se mudará de Guadalajara, pero sí quiere protección para pronto regresar a sus actividades en la radio.

Jaime Barrera “Me quedaré en Guadalajara, igual saldré unos días. Quiero ir a la Ciudad de México a pedir el protocolo de protección”.