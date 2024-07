Niurka reta a Juan Osorio: Si llena la función, ella le aplaudirá en primera fila

La polémica en torno a ‘Aventurera’ sigue encendida. Ayer, como había prometido el productor Juan Osorio, comenzó una nueva etapa en la obra tras la ola de críticas que recibió la protagonista, Irina Baeva, especialmente por su desempeño en el baile, lo cual generó controversia entre el público.

Irina Baeva permanece en ‘Aventurera’ a pesar de las críticas

Cuando Osorio anunció que el 18 de julio habría una nueva ‘Aventurera’, muchos creyeron que Irina Baeva abandonaría la puesta en escena.

Sin embargo, el productor sorprendió a todos al confirmar que la actriz rusa se quedaría en el papel, aunque se harían ajustes en la obra, como el vestuario, que también había sido muy criticado.

Irina Baeva y Emmanuel Palomares estarán juntos en ‘Aventurera’ / Instagram

Niurka, una de las principales detractoras de esta producción, ha mantenido una guerra de declaraciones contrs su ex, Juan Osorio, tildándolo de “soberbio” por “no hacerle caso al público” y mantener a Irina en el rol principal.

La vedette cubana no duda en seguir echándole leña al fuego a la polémica, y en su reciente aparición en ‘De primera mano’ lanzó fuertes comentarios sobre la falta de público en ‘Aventurera’.

“Acaba de ir Wendy. Bien inocente, Wendy tomó a los actores en escena, y no se dio cuenta de que estaba enfocando la parte de atrás vacía, que no había público. Tú sabes qué hicieron mis bebenius ( fans de Niurka), me mandaron todas esas fotos a mi Instagram. Wendy tiene como 7 millones en Instagram, imagínate cuántas personas vieron eso”, dijo Niurka en el programa.

Juan Osorio y Niurka / FB: Juan Osorio y Niurka

Niurka reta a Juan Osorio

Aprovechando las cámaras de ‘De primera mano’, Niurka retó a Juan Osorio, asegurando que si logra llenar el teatro, ella se compromete a comprar 10 boletos para ‘Aventurera’ de los más caros y no solo eso, está dispuesta a aplaudirle en primera fila a su ex.

“Si usted logra llenar esa chi… yo le voy a comprar a usted una mesa de 10 boletos de los más caros. Me voy a sentar en primera fila y me voy a parar para aplaudirlo, pero yo quiero ver que usted lo llene con público natural, no con público invitado ni empresas que contrate para que llene, no no, taquilla llena a reventar”, comentó Niurka.

La controversia sobre ‘Aventurera’ y el desempeño de Irina Baeva sigue candente, y parece que la disputa entre Niurka y Juan Osorio está lejos de terminar; Juan Osorio se niega a hablar de Niurka, mientras que la vedette no teme seguir despotricando contra productor.

