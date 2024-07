Niurka critica a Karenka por pedir a Juan Osorio una oportunidad en ‘Aventurera’: “Qué horrible denigrarse”

Después de contínuas críticas hacia la obra ‘Aventurera’ y el desempeño de la actriz Irina Baeva, el productor Juan Osorio dijo que estrenaría la nueva versión del espectáculo. Si bien se había considerado que cambiaría a la actriz rusa, en la nueva versión con Nicola Porcella que se estrenó el 18 de julio, permaneció Baeva con nuevo vestuario.

No obstante, no faltaron las recomendaciones y apuntadas para ser las protagonistas, entre ellas, Karenka, actriz y bailarina, manifestó su interés en protagonizar la puesta en escena y pidió públicamente una oportunidad a Osorio.

La cubana tomo la iniciativa y compartió su deseo en un video de TikTok: “Voy a ir a pedirle personalmente que me haga un casting, independientemente de la decisión que se tome en este momento; que me vea cantar, que me vea actuar, bailar, para que me tenga en la mira.”

Juan Osorio confirmó que Irina Baeva se quedaba en ‘Aventurera’

Hace una semana, Juan Osorio comunicó a los medios que Irina Baeva seguiría siendo la protagonista del musical. Aseguró que “el barco no se hundía” y destacó que todo el elenco respaldaba y apoyaba a Baeva en su papel.

Irina Baeva hace frente a las críticas. / Instagram

Aunque el talento y la valentía de Karenka fueron aplaudidos por muchos de sus seguidores, algunas personas criticaron a la cubana por hacer público su interés en hacer casting para ‘Aventurera’ y conocer a Juan Osorio. Niurka, en particular, expresó su desacuerdo durante una entrevista en ‘De primera mano’, afirmando que su paisana se había visto mal al “rogarle” al productor.

Karenka realizó una gran celebración para el que sería cumpleaños 98 de Celia Cruz / Liliana Carpio

Niurka cree que Karenka se vio mal y la tacha de “rogar” a Juan Osorio

Aunque Niurka estaba hablando de su nueva participación en ‘Lagunilla, mi barrio’, la conversación derivó en el caso de Karenka, cuando Niurka reveló que había llamado a Alejandro Gou para expresar su interés en participar en su obra, pero aclaró que lo había hecho de manera privada y no pública como Karenka.

“No es como otras que se pusieron a rogar la oportunidad. ¿Qué es eso Karenka? Horrible denigrarse, horrible, para que te digan que no. Date la oportunidad de amarte un poquito, pero sobre todo date la oportunidad de hacerlo privado por si te hacen pasar la pena. ¡Qué vergüenza! Yo no sé a ustedes, a mí se me hizo súper malo”, comentó Niurka.

Para Niurka, Karenka se denigró al hacer pública su intención de buscar personalmente a Juan Osorio y calificó su actitud como falta de amor propio, pues considera que pasó una vergüenza. Lo cierto es que muchos fans de Karenka la apoyaron por levantar la mano y e ir en busca de sus deseos.

