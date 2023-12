Nodal cuenta su secreto para bajar de peso: “Pensé que nunca lo lograría”

“Estoy más guapo”, dijo el cantante Christian Nodal cuando fue cuestionado sobre su cambio físico en el que se ve más delgado.

En TVNotas te hemos contado que Cazzu fue quien orilló a Nodal a hacer estos cambios físicos y ahora fue él mismo quien reveló cómo logró bajar de peso.

En su visita al programa español, ‘La resistencia’, Nodal confesó: “Hago ayuno intermitente. Estoy muy feliz, contento. De verdad pensé que nunca lo lograría, pero aquí estoy, más delgado y guapo”.

Nodal dice que ahora está más guapo

¿Cómo es el ayuno intermitente de Nodal?

Siempre hay que acudir a un especialista para saber cómo hay que hacer alguna dieta o someterse a algún régimen alimenticio, pero Nodal contó en qué consiste su ayuno intermitente.

El cantante compartió que hace ayuno de 12 horas, es decir, desayuna tarde y cena temprano.

Existen diferentes tipos de ayuno; es necesario consultar al médico antes de practicarlo

En su caso, desayuna a las 11 de la mañana y cena antes de las 9 de la noche.

Este método es el que le ha ayudado al cantante para poder verse más delgado, además, dijo que dejó de beber alcohol.

“Me despegué del alcohol un poco. Realmente lo hago para disfrutar del momento con las personas. No voy a fiestas porque me voy a acabar. La verdad estoy cuidándome”, confesó.

Instagram

