Novio de Galilea Montijo se defiende de las críticas: “Yo también trabajo”

Galilea Montijo ha acaparado la atención con su romance con Isaac Moreno siendo una de las parejas más mediáticas.

Pese a que han querido guardar detalles de su relación en privado, recientemente hablaron con una publicación de circulación nacional y compartieron más de su romance.

Además de reiterar que sí les gustaría ser padres juntos a pesar que ambos ya son papás en sus relaciones anteriores, también abordaron más temas que llaman la atención de sus seguidores.

Mira: Galilea Montijo dice que buscará tener un bebé con Isaac Moreno: “Nos encantaría una niña” ¡Solo la verdad!

Galilea y su novio quieren ser papás / IG @galileamontijo

¿Galilea mantiene a su novio?

La pareja abordó el tema financiero y el guapo novio de Galilea aceptó: “obviamente ella gana más que yo”, pero se defendió explicando: “pero yo también trabajo, hago mis campañas, e incluso también ayudo a mis padres, pero entiendo que el chisme es lo que le gusta a la gente, y más si se trata de una famosa que sale con un desconocido”, dijo.

Puedes ver: Faisy y Mariana Echeverría se encuentran luego de la salida de la conductora de LCDLFM, aseguran

Isaac también dijo que no quiere incursionar en el mundo de la televisión y ha rechazado realities alrededor del mundo, ya que tiene sus objetivos laborales muy claros: “Me han etiquetado en Instagram y se asegura que voy a entrar a la tele o que incluso ya tengo trabajo en Televisa, pero no conozco la empresa, no he ido nunca. Incluso he rechazado realities en Italia, en España y en México. Yo hago otras cosas. Tengo mis proyectos”, comentó.

En otras ocasiones, la conductora de ‘Hoy’ ha dicho sobre estos rumores: “Cuando sea su dinero se preocupan, bye”.

Checa: Mariana Echeverría: tras decir que estaba “sin esposo”, ahora revela que habló a distancia con Óscar Jiménez