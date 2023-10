Olga Guillot: Su hija celebra el Centenario de su natalicio y confiesa que ¡se le manifiesta en sueños!

El 24 de noviembre “La Reina del bolero” recibirá un emotivo homenaje en el marco de los Galardones Forjadores de México en el Centro Libanés de la CDMX y otro en Miami (EU)

Este 9 de octubre la inolvidable Olga Guillot “La Reina del bolero” celebraría el centenario de su nacimiento. Por ello, se le hará un homenaje el próximo 24 de noviembre en el marco de los Galardones Forjadores de México en el Centro Libanés de la CDMX. Platicamos con su hija Olga María en esta fecha tan especial y nos reveló los sueños que tiene con ella.

Olga María, ¿cuál es su sentir en esta fecha donde su mami estaría cumpliendo 100 años?

“Es una fecha muy especial. Los centenarios de las personas que están en el firmamento musical se tienen que celebrar... me hubiera gustado que mi mamá hubiera cumplido su 100 años y que estuviera conmigo. De todas formas le mandó una felicitación y un beso al cielo, en donde ella está en el firmamento con las estrellas”.

Archivo TVNotas

¿Cómo lo celebras este 9 de octubre?

“En realidad no es que se haga una fiesta, simplemente una felicitación. Vamos a subir muchas imágenes de mi mamá en redes sociales este día, felicitándola. La misa se la hago en su aniversario luctuoso, no en su cumpleaños”. Cabe mencionar que la cantante falleció el 12 de julio del 2010 a los 86 años.

El 24 de noviembre preparan un gran homenaje, ¿no es así?

“Sí, a través de nuestro amigo Eduardo Abelardo y la organización Forjadores de México. Van a hacer un homenaje muy lindo por su Centenario, vamos a estar cantando sus canciones varios artistas que la conocieron, la quieren y la extrañan como yo: Arianna, Rodrigo De La Cadena, Paty Santos y los Dandys de Armando Navarro. (Todos ellos) cantarán sus grandes éxitos como: “Tú me acostumbraste”, “Qué sabes tú" y “Soy lo prohibido” por mencionar algunos.

¿Qué le gustaría decirle a su mami en esta fecha tan especial?

“Que la extraño. Me hubiera gustado que hubiera cumplido estos 100 años aquí conmigo, pero siempre está en mi vida, en mi pensamiento y en mis oraciones”.

Archivo TVNotas

¿Se le manifiesta de alguna forma?

“Sueño muchísimo con ella y amanezco muy contenta cuando eso pasa. La veo muy linda, muy joven y a veces me habla. La veo en situaciones cotidianas, no en el escenario, sino en la casa o de repente que estamos en un avión viajando con las perritas y cosas así".

¿Qué le dice cuando la sueña?

“Pues no te acuerdas exactamente de la trama de los sueños, pero me habla de cosas que pasaron. Son sueños que estoy conversando con ella y cosas así, pero no es que se comunique conmigo”.

Cabe destacar que también en Miami la Organización de los Compositores Latinos van a hacer su evento a mediados de noviembre en el que harán entrega simbólica de una medalla por el centenario del nacimiento de Olga Guillot.

Archivo TVNotas

¿Quién fue Olga Guillot?

La cantante cubana de bolero fue popular en toda América Latina, Estados Unidos у Europa. Es considerada de las figuras más importantes y emblemáticas en la historia del bolero y de la música romántica del siglo XX.

La cantante fue exiliada de Cuba por estar en contra del régimen en 1961, junto con su hija Olga María, quien en ese entonces tenía un año.

Archivo TVNotas

Durante su carrera artística de casi siete décadas, cantó junto a Frank Sinatra y Édith Piaf. Además obtuvo 10 Discos de Oro, dos de Platino y uno de Diamante y también un premio Grammy Latino a la trayectoria en 2007.

Guillot incursionó como actriz en 16 películas y condujo su propio programa, “El show de Olga Guillot”.