Olivia Collins tacha de “vulgar” y “corriente” a Ivonne Montero tras pleito en el Auditorio Nacional

Hace poco, se dio a conocer que Olivia Collins e Ivonne Montero se enfrascaron en una acalorada pelea y estuvieron a punto de agarrarse a golpes en los camerinos del Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Las famosas, quienes comparten escenario en la obra ‘Busco al hombre de mi vida, marido, ya tuve’, se encontraron en una función especial de ‘Qué Plantón’ en el famoso recinto.

Según la versión de la exparticipante de La casa de los famosos, la enemistad entre ellas empezó durante un viaje que hicieron junto al elenco de su puesta en escena. En dicho viaje, Collins exigió que la camioneta en la que viajaban partiera minutos antes, provocando que ella no pudiera abordar a tiempo.

Tras esto, no dudó en hablar de esta situación en el chat grupal que tiene con los integrantes de la obra. Dicho mensaje hizo enfurecer a Collins, quien se habría tomado personal el texto.

“Sentí que me faltaron al respeto y la señora (Olivia Collins) lo tomó personal. La señora me tomó de ‘hipócrita’ e ‘infantil’, que cómo me atrevía a decir eso, que era una indisciplinada”, expresó en una conferencia de prensa.

Sobre el conflicto en el Auditorio Nacional, aseguró que la discusión con su colega escaló a tal punto que estuvieron a punto de irse a los golpes y la producción tuvo que separarlas: “Se me puso enfrente y me retó a los golpes”, indicó.

Olivia Collins da su versión sobre el conflicto con Ivonne Montero

En un encuentro con los medios, Olivia Collins aseguró que es una persona “profesional” y no necesitaba “aclarar” nada. Sin embargo, señaló que hay “testigos” de que, al parecer, Ivonne Montero habría iniciado el pleito.

“Esa es su versión (de Ivonne Montero). Hay testigos de que ella fue la corriente y la vulgar. No te voy a contar (cómo estuvo el pleito) porque es volver a decir. Que diga lo que quiera, que tenga sus 15 minutos de fama. Me vale m4dr3” Olivia Collins

Asimismo, aclaró que continuaría en la obra, pese a esta polémica, pues considera que Ivonne es un “fantasma” a su lado: “Ella es la que comparte conmigo. No tenemos que juntarnos”, indicó.

Para finalizar, aseguró que no planea proceder legalmente para obtener una “orden de restricción” en contra de Montero. Hasta el momento, Ivonne no se ha pronunciado ante las declaraciones de Olivia.

