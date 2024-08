Oscar Burgos revela por qué su ex, Karla Panini se fue con Américo: “la tenía descuidada”

TVNotas lanzó un nuevo capítulo de ‘El mitangrit’, conducido por Horacio Villalobos. En esta ocasión, el invitado de honor fue Oscar Burgos, comediante, conductor y el hombre que está detrás del icónico personaje ‘el Perro guarumo’.

El comediante habló de su carrera y su vida personal, en donde ha tenido tres matrimonios, el último de ellos con la polémica comediante Karla Panini con quien tuvo un hijo y de quien ahora habla.

Oscar Burgos con su hijo y Karla Panini / Instagram: @oscarburgos_

‘Las lavanderas’ el exitoso programa que fue marcado por una infidelidad ¿es digno de una serie?

Durante la plática, habló acerca del éxito que tuvo ‘Las lavanderas’, un programa que comenzó en 2012 y se trasmitía por ‘Telehit’. En él Karla Luna y Karla Panini, las inseparables amigas con su chispa, rápidamente hicieron que el programa ganara fama.

Sin embargo, las comediantes se vieron vueltas en un escándalo pues Karla Panini fue señalada por tener un romance con el entonces esposo de su amiga, Américo Garza cuando Luna, luchaba contra el cáncer.

Ahora Burgos asegura que la “historia es digna de una película o una serie”, pues tiene todo “amor, traición, éxito, caídas”.

Fue aquí donde Horacio Villalobos preguntó que si todo fue como se cuenta en redes, a los que Burgos contestó que él contaría su historia.

“No es así exactamente. La gente quiere entender lo que quiere entender. Las personas quieren acomodar las cosas como las quieren acomodar” Oscar Burrgos

Oscar Burgos acepta que a Karla Panini “la tenía descuidada”

“Karla Panini y yo estábamos casados, y estábamos muy felizmente casados. La pasábamos de maravilla. Nos reíamos mucho. Trabajábamos juntos en la televisión, en el circo, en el bar. Luego, hice ‘Las lavanderas’. Se lo presenté a Memo del Bosque. Le encantó la idea, y le dio un programa a ‘Las lavanderas’ y otro al Perro guarumo. De cobrar 15 mil pesos por show, pasé a cobrar 150 mil, pero ‘Las lavanderas’ más. Se fueron a 250 mil pesos. Entonces, Karla Panini y Karla Luna hicieron una gira en Estados Unidos, mientras que Óscar Burgos, la Gata y el Perro guarumo estaban de gira en México. Así que ya no nos veíamos. Karla y yo llevábamos tres meses sin vernos.” Oscar Burgos

Burgos reveló que el trabajo fue lo que comenzó a mermar su relación. Incluso en la vida de carajos, “nos sentíamos extraños”, por lo que después de un show de Las lavanderas, Karla Panini le pidió que hablaran acerca de su relación.

“Me dice Óscar: ‘Quiero hablar contigo... ya nuestra relación no está igual. Estamos por caminos separados’”. Oscar Burgos

Panini argumentaba que este distanciamiento provocaría futuras peleas o terminarían “haciendo cosas malas”, por lo que Karla le propuso terminar en los mejores términos: "¿Por qué no nos separamos de una vez y somos grandes amigos?” Ambos acordaron que verían por su hijo y terminaron aún con cariño.

Burgos reveló que fue en ese momento que Karla Luna y Américo Garza ya comenzaban a salir: “Ya esa historia no me la sé, pero siempre he dicho que en una historia donde tengo descuidada a mi esposa. Ya no la atiendo. Dejo de estar con ella. Ella tiene el derecho de estar con quien quiera estar. Nunca me sentí engañado y no tengo nada en contra de Karla’.”

Karla Panini y Oscar Burgos cuando eran pareja / Autor desconocido

Oscar Burgos: “Karla Panini es mejor persona que yo”

Horacio Villalobos le preguntó a Burgos acerca de cómo podría describir el momento que está viviendo y contestó que es “el mejor de su vida”, pues se encuentra en la dulce espera de un bebé junto a su esposa Carolina Castro. Tiene buena relación con sus hijos y con sus ex, incluida Karla Panini de quien aseguró que era “una buena persona”.

“Sabe que la estimo mucho. Es la mamá de mi hijo. Siempre voy a estar al pendiente” Oscar Burgos

Karla Panini posando sonriente / Óscar Burgos posando sonriente. / Instagram: @oscarburgostv / @kpaninimx

También aseguró que espera por el bien de su hijo que el tema con Karla Luna “baje un poco” y pese a lo sucedido es “una buena madre, una buena esposa, una buena hija, buena hermana, compañera de trabajo... Karla es una buena persona”.

También habló de su relación con Américo: “Se enamoró de Américo. No sé si puedo decir que ese fue un error. No puede ser un error enamorarte. Enamorarte del esposo de tu amiga, ese sí puede ser un error y ese es un error que va a cargar toda su vida”.

Actualmente Américo Garza y Karla Panini siguen juntos. / Instagram

Finalmente, Burgos asegura que todos cometen errores y nadie puede juzgar a nadie, pues: “No soy un ejemplo...Karla Panini es mucho mejor persona que yo” .

Oscar Burgos también nos reveló los momentos más oscuros que vivió por su dependencia al consumo durante su invitación a ‘El Mitangrit de TVNotas con Horacio Villalobos’. Aquí puedes ver la entrevista completa

