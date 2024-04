Óscar Burgos rompe en llanto al recordar a Karla Luna: “Era mi adoración”

La trágica partida de la comediante Karla Luna dejó un impacto en la industria del entretenimiento en septiembre de 2017. La actriz de ‘Las lavanderas’ perdió la batalla conra el cáncer, y su fallecimiento se vio envuelto en el escándalo de infidelidad de su entonces pareja, Américo Garza, con su excompañera y amiga, Karla Panini. En su momento, ambos fueron criticados de haberla traicionado, aunque ellos aseguran que no fue así.

La misma Karla Luna reveló a Platanito que Panini le confesó que había besado a su esposo e incluso descubrió mensajes en el celular de su marido que dejaban ver una relación más allá de un beso. Recientemente Óscar Burgos, creador de Las lavanderas y también conocido comoPerro guarumo, amigo de Karla Luna, y expareja de Karla Panini habló de este escándalo.

Las lavanderas en escenario / Facebook: Las Lavanderas Oficial

Óscar Burgos recuerda cómo descubrió talento de Karla Luna

Óscar Burgos, reconocido comediante y empresario, compartió su experiencia de cómo conoció a Luna y cómo juntos iniciaron el éxito de ‘Las lavanderas’, un fenómeno televisivo transmitido por Televisa. Recuerda el encuentro en un programa llamado El club, donde Luna destacó por su simpatía y creatividad. Impresionado, Burgos la recomendó para unirse al programa, reconociendo su talento único.

La química entre Luna y Panini pronto se convirtió en el ingrediente clave del éxito del programa. Sin embargo, los rumores y tensiones entre ambas comenzaron a emerger, hasta llevarlas a separarse públicamente. Esta situación colocó a Burgos en una difícil posición, siendo afectado por los chismes que circulaban en redes.

Checa: Victoria Ruffo no asistió al baby shower de su nieta por esta contundente razón ¿No quería ver a Eugenio?

Karla Panini y Américo Garza / Karla Panini

“Eran buenas amigas. Se llevaban muy bien. Yo descuidé a Panini. Hablamos de separnos. Lo que sé es que sí hubo un rompimiento entre ellas y yo hable con ellas les pedí: ‘No se hablen si quieren, pero sigan arriba en el escenario’, porque nos estaba yendo muy bien, pero eran buenas amigas, pero se enojaron y se separaron”, comentó. Oscar Burgos

Checa: Wendy Guevara habla tras escándalo de estafa de Marlon Colmenarez

Oscar Burgos niega infidelidad de Panini con Américo Garza

“Yo nunca sentí que me pusieran el cuerno porque ya habíamos terminado. Esa es mi verdad. Yo no estaba con Karla Panini cuando dicen que estaba engañándome. Yo sé que Karla Luna estaba separada y había perdonado, pero todo lo demás que han dicho es para que la gente critique y diga”, dijo.

A pesar de las dificultades, Burgos recuerda con cariño su amistad con Luna, y la profunda tristeza que sintió por su pérdida. Reveló que hasta el día de hoy le resulta doloroso verla en videos.

“No puedo ver videos de Karla Luna porque lloro. ¡Imagínate! Esa muchachita que llega a mi camerino, que llegó llena de vida, que llegó a los cuernos de la luna, luego empieza a enflacar y luego se me va, y aparte me pusieron en contra de ella. Cuando ella fue mi adoración y siempre me trató tan lindo”, comentó con los ojos llenos de lágrimas.

Sin embargo, Burgos se mantiene firme y defiende a Panini de la polémica asegurando que no traicionó a su amiga, y asegura que incluso ya se habían reconciliado cuando Karla Luna falleció.

Checa: Los hijos de Talina Fernández a punto de los golpes por dinero, sin trabajo y endeudados