Paola Suárez responde a Marlon tras sacar sus secretos: “Dios me libre de una persona como tú”

Al parecer, los dimes y diretes entre Paola Suárez y Marlon Colmenarez siguen. Esto se debe a que Paola dejó entrever que lo que provocó que la amistad terminara entre Marlon y Wendy fue que el modelo trataba muy mal a la influencer.

Luego de las declaraciones de Paola, Marlon decidió romper el silencio y fue entonces cuando el examigo de la primera ganadora de ‘La casa de los famosos México’ aseguró que la famosa es muy conflictiva, señalando varias situaciones comprometedoras en las que ella habría estado involucrada.

“Todo en la vida de ella es un conflicto. Por eso no entiendo por qué habla tanto de los demás como si su vida fuera tan perfecta. Si hablamos de antecedentes penales, creo que no estamos tan limpios. Yo estoy limpio, no sé tú. No voy a hablar, pero creo que no. Hablemos de la vez que atropellaste a alguien porque estabas en estado de alco... Hablemos cuando fuimos a Acapulco y llevaste un chico al hotel y en la madrugada lo sacaste dándole cachetadas. Hablemos de todas las veces que le has pedido dinero a Wendy y nunca se lo has pagado. Wendy una vez me llegó llorando diciéndome que tú la agarraste a golpes en un antro y hasta le rompiste las uñas”. Marlon Colmenarez

Marlon le dio un enorme ramo de rosas a Wendy Guevera / Canal 5

Paola Suárez responde a Marlon Colmenarez

Paola Suárez ha respondido a los comentarios recientes de Marlon Colmenarez, abordando varias cuestiones del pasado y presente.

“Él empezó a decir muchas cosas de mí. Cosas que ustedes ya saben… Se acuerdan cuando yo tuve un accidente hace mucho ese caso ya se cerró yo pagué mi deuda. Entonces cuando yo tuve a mi novio cuando pasó lo de Acapulco eso también ya pasó”. Paola Suárez

Wendy Guevara revela como sucedió la agresión de Paola Suárez / Instagram

Suárez continuó abordando su conflicto con Wendy, indicando que Colmenarez no debería estar molesto: “Lo de Wendy cuando yo me pelé con ella también ustedes lo saben y se saben toda la historia. No sé qué le molesta a él, yo creo que no le habla a ella y ya no le puede sacar (dinero)”.

En su declaración, Suárez también hizo un comentario polémico sobre el pasado de Colmenarez: “Para mí lo único que le puedo decir es que le vaya muy bien y espero y que ya no caiga a la prosti...n, porque era pu... Entonces espero que no caiga en eso y yo también fui eso y no me avergüenzo. Hay que acordarse de dónde vienes y de dónde eres. Porque créeme que si fueras una persona un poquito más humilde cayeras un poquito mejor”.

Finalmente, Suárez desmintió cualquier sentimiento romántico hacia Colmenarez: “Eso dices que yo estoy enamorado de ti… Dios me libre de una persona como tú en serio. Dios me libre como una persona como tú… eras amigo, o pareja, o te pi... amiga por dinero no sé”.

