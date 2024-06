Galilea Montijo contó cómo fue rechazada por su propio padre: “No tengo nada que perdonarle”

Galilea Montijo se ha consolidado en la industria como una de las conductoras más destacadas y queridas. Su trabajo la ha llevado a pertenecer a diversos proyectos verdaderamente reconocidos en el medio, tal como su conducción en ‘La casa de los famosos México’, así como en el matutino ‘Hoy’.

Sin embargo, la vida privada de la también actriz no ha sido totalmente color de rosa, dado que tuvo que enfrentar diversos obstáculos con su padre en su infancia.

Galilea Montijo

¿Qué dijo Galilea Montijo de su padre?

A través de la más reciente emisión de ‘Netas divinas’, las conductoras charlaron acerca de lo que significa la paternidad para ellas.

Por motivo del día del padre, el cual se celebró el pasado domingo 16 de junio, Paola Rojas, Natalia Téllez, Daniela Magún, Consuelo Duval y Galilea Montijo recordaron una anécdota que hayan tenido con sus padres.

Montijo destapó que ella considera a su abuelo como su padre, ya que fue quien creció a su lado. No obstante, Consuelo cuestionó a la famosa sobre su verdadero padre y la conductora de ‘Hoy’ dio a conocer uno de los días más tristes de su vida al lado de su progenitor.

Paola Rojas 'Netas divinas'

La famosa contó lo doloroso que fue para ella ser rechazada por su propio padre, luego de que lo vio con su “otra familia”.

“Nos encontramos (a su familia, con él) y yo me acuerdo de que escucho la voz de mi papá y era de: ‘Mi papá, mi papá’. Yo salgo de la camioneta… Me acuerdo de que él se me queda viendo y solamente recuerdo (a su familia) maldiciéndome”, dijo.

“Me gritaban cosas horribles, yo no entendía nada… Solamente volteé a verlo a él como de (di algo) papá. Y él lo único que hizo fue mirarme y agachar la cabeza… Era la familia del señor que yo no conocí, que yo no sabía y que él no hizo nada”. Galilea Montijo

Galilea Montijo

Mira: Paola Durante busca hablar con Paul Stanley, pese a que él la ha rechazado por el escándalo de Paco Stanley

Tras esta anécdota, Galilea contó que su madre la cuestionó por qué nunca pudo perdonarle esta situación a su padre.

“Él murió… No es que, no tengo nada que perdonarle. Ni lo conocí y lo poco que conocí, pues fue esta parte de rechazándome… Con eso me quedé". Galilea Montijo

Finalmente, Galilea Montijo aseguró que tomó terapia para poder superar este tipo de situaciones en su vida.

Así lo dijo Galilea Montijo: