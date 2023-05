Paquita la del Barrio confirma que sí logró comunicarse con Shakira, ¿habrá colaboración?

Aunque admitió no conocerlos, Paquita la del Barrio tampoco descarta una colaboración con Peso Pluma o Natanael Cano.

Hace algunos meses, Paquita la del Barrio compartió un video dedicado para Shakira, donde no solo se solidarizaba con ella en su polémica ruptura con Gerard Piqué, sino que también le cantó un pedazo de un sencillo.

Ante esto, muchos internautas se emocionaron ante la posibilidad de una colaboración entre las dos y, aunque en ese momento todo se quedó en una petición de los fans, ahora la propia intérprete de Rata de Dos Patas revela que la colombiana sí se comunicó con ella.

En un encuentro con la prensa, la cantante contó que ha estado platicando con su colega y no descarta un futuro dueto con ella.

“Primero ella y después yo. No la he visto. Quién sabe, hasta que no haya algo, te puedo decir. Tú me puede decir que qué bonito se oye, pero, si no me escucho y no me gusto, de nada sirve”, expresó.

Paquita la del Barrio señaló que aún no hay algo en concreto sobre una colaboración con Shakira. / Facebook: Paquita la del Barrio

A la par de eso, una reportera le comentó que, todo lo hecho por ella, es muy “bonito” y no se debería de “achicar”, a lo que la también actriz se limitó a responder: “No, hago cosas buenas y malas, como todo el mundo”.

En tanto, también dijo sentirse muy contenta de que las nuevas generaciones se animen a escuchar su música, pues sus interpretaciones “son para todos”.

“Yo tengo niños, niñas, que me reconocen, a dondequiera que vaya, me reconocen los niños, la gente grande. Es una música para todos. Canto cosas que, al ser humano, le dan, le gustan, eso es todo”, puntualizó.

Paquita la del Barrió no descarta colaboración con Peso Pluma y Natanael Cano

Durante la conversación, Paquita la del Barrio tampoco descartó una futura colaboración con Peso Pluma y Natanael Cano, a pesar de que admitió que no los conoce, ni ha escuchado su música a fondo.

“Pues no sé, esas son cosas que arregla uno o el representante de uno. No conozco a ninguno, yo me dedico a mi trabajo y ustedes saben que he estado enferma y no he tenido tiempo de escuchar a mis compañeros. Yo respeto a todos y nada más”, precisó.

Paquita la del Barrio dice que no ha tenido el tiempo para escuchar la música de Natanael Cano o Peso Pluma / Facebook: Paquita la del Barrio

¿Qué le dijo Paquita la del Barrio a Shakira?

Tras el estreno de #Sessión 53, Paquita la del Barrio le envió un emotivo mensaje a Shakira, donde le aconsejaba no ponerse triste por su separación de Gerard Piqué, pues aún tenía “muchas cosas” por las cuales vivir.

“Yo estoy contigo porque soy mujer y si alguien en la vida sabe de estas cosas, es tu amiga. Lo importante es que tienes tus hijos, tienes por quien vivir y tienes todo en la vida, ‘mija’, así es que, no te preocupes”, indicó en aquel momento.

En su momento, Paquita la del Barrio le recomendó a Shakira que no estuviera triste por Gerard Piqué / Instagram: @shakira



