Paquita la del Barrio explota contra María Fernanda de la Sonora Santanera: “que no esté chinga***"

La Sonora Santanera de Carlos Colorado y la Auténtica y Original Sonora Santanera de Arturo Ortiz se encontraron en disputa por el nombre de la agrupación y recientemente se dio a conocer el fallo a favor de la agrupación de Carlos Colorado.

María Fernanda, vocalista de la Sonora Santanera se encuentra en el ojo del huracán y es que luego de que a la agrupación le otorgaran los derechos del nombre por parte del IMPI se vio envuelta en una polémica con Paquita la del Barrio.

Recordemos que el nombre de la Sonora Santanera fue motivo de un caso legal, ya que hasta hace poco existían dos bandas con el mismo nombre, una perteneciente a Carlos Colorado y otra de Arturo Ortiz con esta última Paquita ha colaborado por lo que compartió su molestia con el fallo del IMPI.

Dado el caso, María Fernanda pidió un poco de sororidad por parte de Paquita: “la señora Paquita siempre ha mostrado mucha sororidad con otras mujeres y estaría padrísimo que platicara con la viuda de Carlos Colorado para que sepa exactamente como pasaron las cosas”.

Ante ello y recientemente frente a las cámaras de Ventaneando, la cantante estalló contra María Fernanda:

“Que no se meta ella, metiche, cabr*** que no este chinga*** la pu** madre, abusiva, deberás, no sé quién sea que venga a mi cara y me lo diga, que no me mande a decir que venga chingoname*** y me lo diga”, comentó.

Asimismo, y pese al comunicado del fallo del IMPI la intérprete de Rata de Dos Patas pidió que recordaran que agrupación se dio a conocer primero: “ustedes conocen a los primeros, así que se deben de guiar y darles su lugar”.

María Fernanda le solicitó a Paquita un poco de sororidad, algo que enfureció a la cantante / Instagram: @mariferalvo @paquitaoficialb

Daniel Bisogno ahora será Pati Chapoy

De igual manera, Daniel Bisogno bromeó con el tema y es que confesó que es algo ridículo que la agrupación de Arturo Ortiz no se quedara con el nombre, cuando fueron los primeros en hacer uso de ello:

“Voy a pelearle el nombre a Pati Chapoy, pronto seré Pati Chapoy, le voy a ganar el pleito. Patricia Chapoy Acevedo soy yo, la verdadera”, explicó.

La Sonora Santanera de Carlos Colorado logró quedarse con el nombre de la agrupación, por lo que la agrupación de Arturo Ortiz no podrá hacer uso del mismo / Instagram: @mariferalvo @paquitaoficialb

Por otra parte, Paquita no descarta la idea de volver a los Palanques, siempre y cuando se vuelvan más cómodos para los artistas, asimismo externó que tiene fe en que su salud mejore.