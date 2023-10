Pato Levy realizará un bazar con objetos de Talina Fernández para costear su cirugía de corazón

El bazar Talina Fernández se llevará a cabo el próximo 28 de octubre.

El pasado 18 de octubre, el programa Sale el sol se dio a conocer que Patricio Levy, hijo de la fallecida Talina Fernández, fue hospitalizado. En aquella ocasión, el matutino se contactó con su hermano Coco, quien no dio muchos detalles y solo dijo que estaba fuera de peligro

A dos días del incidente, el propio Pato reveló que ya fue dado de alta hace poco y ya está descansando en su casa. No obstante, mencionó que pronto tendrá que regresar a la clínica para operarse por una insuficiencia cardiaca.

“Estoy jodido de salud, pero, pues ni modo. Así me toco. Es correcto (fue una insuficiencia cardiaca). Ya no (estoy hospitalizado). Estoy en mi casa, con los cuidados. Me tengo que operar. Que me ayude con la insuficiencia cardiaca”, expresó.

Asimismo, reconoció que ahora no contaba con el suficiente dinero para costear la cirugía, motivo por el cual realizará un bazar para vender algunas cosas de su mamá: “No tengo un centavo. Estoy haciendo un bazar para deshacerme de cosas de mi mami, que ya se quedaron aquí”, indicó.

Además del bazar, Pato también abrirá una página GoFounder para que las personas puedan donar “desde un peso o lo que quieran”. A palabras del hijo de la Dama del buen decir, se tiene que operar “lo más pronto posible” para que su corazón “aguante”

Para finalizar, explicó que empezó a tener problemas cardiacos desde una operación que se realizó en el estómago en diciembre del año pasado.

“De entrada, bajar de peso mucho. Desde que me operé en diciembre del año pasado, el doctor me conectó mal el intestino, y de ahí mi corazón se jodió por hacer un sobreesfuerzo. Me causó una arritmia. Me causó que subiera 80 kilos en seis meses”, expresó y añadió que gracias a su hermano y amigos salió del hospital.

Así fue como se dio a conocer la hospitalización de Pato Levy

¿Cuándo será el bazar de las pertenencias de Talina Fernández?

El cartel promocional del Bazar Talina Fernández señala que el evento se realizará el próximo sábado 28 de octubre, en el Autocinema Coyote Polanco, ubicado en Lago Zurick 200, Nuevo Polanco CDMX. El horario será de 10 am a 4 pm.

Según lo indicado, se venderán “libros, ropa, muebles, premios, vajillas y todos los cachivaches que te puedas imaginar”.

Bazar Talina Fernandez se realizará a finales de este mes / YouTube: Ventaneando

