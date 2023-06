Paty Cantú confiesa que no le dio su número a Apio Quijano

Salvador Zerboni y Paty Cantú mantuvieron un romance fugaz en 2009.

Luego de que Apio Quijano tachara de “mam*n*” a Paty Cantú por no darle su número telefónico durante un proyecto laboral, la cantante aclara que no tiene nada en contra de su colega y cuenta su versión de la historia.

En una entrevista para el programa Hoy, la ex integrante de Lu señaló que no tiene nada en contra de Quijano o su hermana. Al contrario, los estima bastante y cree que todo el asunto del teléfono debe aclararse en privado.

“En el caso del Apio, sí le quiero decir que, a mí, Federica me cae increíble, el Apio me cae increíble. No tengo, personalmente, ningún problema con él. Creo que es algo que aclarar cara a cara, no cámara a cámara”, mencionó.

Frente a este panorama, indicó que sí tenía intenciones de pasarle su número para que la agregara al famoso chat de Los Pitufos, pero que necesitaba un poco de tiempo para “digerirlo”, pues su ex pareja, Salvador Zerboni, también estaba incluido.

Paty Cantú cree que este malentendido debe resolverse en privado, por lo que buscará a Apio Quijano cuando salga de LCDLFM / Instagram: @patycantu

“Lo que pasó esa vez fue descontextualizado. Había muchas personas a las que quería agrupar en ese cha. Había algunas personas, en particular, con quien no hablaba mucho. En ese momento lo que me dije fue ‘ok, déjame lo digiero’”, precisó.

Aunque dijo que nunca tuvo problemas con su ex pareja, reconoció que la posibilidad de hablar nuevamente con él sí le sorprendió: “Era raro porque no hablábamos hace mucho y le dije (a Apio Quijano) ‘ok, pásame tu número y yo te escribo al rato’, y no sé, se me fue la onda”.

Apio Quijano habló el día de hoy de @PatyCantu durante la transmisión de #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/f2HEemJ5lU — La Comadrita (@lacomadritaof_) June 7, 2023

Paty Cantú no quiere ser tachada de “mam*n*”

Para finalizar, Paty Cantú recalcó que buscará a Apio Quijano cuando salga de La casa de los famosos México, pues no quiere que él, ni nadie se quede con una percepción equivocada de ella.

“Todos tenemos días buenos y malos, pero yo quisiera pensar, y me esforzaré siempre por no ser descrita como ‘mam*n*’”, concluyó.

Paty Cantú asegura que no quiere ser descrita como una persona payasa o grosera / YouTube: Hoy

Paty Cantú y su noviazgo fallido con Salvador Zerboni

En 2011, Salvador Zerboni reveló que mantuvo un romance fugaz con Paty Cantú en 2009, pero que, después de un tiempo, la cantante rompió toda comunicación con él.

Aunque ninguna de las dos partes ha dado detalles de cómo fue su relación, el actor le ofreció una disculpa a finales del año pasado por no “valorarla” y resaltó que es una gran persona.

“Tengo que reconocer que, a lo mejor, no le di el valor a la relación ni al tiempo que ella merece porque es una gran mujer. Entonces sí me disculpo ante ella y ante quien tenga que hacerlo porque creo que estaba yo muy distraído”, mencionó.

En su momento, Salvador Zerboni le ofreció una disculpa sincera a Paty Cantú / Facebook: Salvador Zerboni

