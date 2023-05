Paty Navidad y Samira se confrontan por su pelea dentro de La Casa de los Famosos 3

Samira Jalil sigue sosteniendo que Paty Navidad era injusta al momento de repartir la comida entre los habitantes.

Tras la final de ‘La Casa de los Famosos 3’, las celebridades tuvieron la oportunidad de hablar con sus compañeros e incluso confrontarlos por algún problema dentro del reality; tal es el caso de Samira Jalil y Paty Navidad, quienes tuvieron diversos roces por la comida.

Todo sucedió en la gala especial del concurso, donde la gran mayoría de los habitantes se reunieron para recibir una premiación por alguna cosa destacada que hicieron dentro de la casa, incluida “la mejor pelea”.

En esta categoría, se mencionó la confrontación de Samira y Paty Navidad por el tema de los alimentos. En aquella ocasión, la modelo acusó a la actriz de “no administrar bien la comida” y dársela solo a sus “favoritos.

Ante esto, Samira recordó que todo comenzó con unos camarones y hasta los bautizó como los famosos “camarones de la discordia”.

Samira Jalil mencionó que la pelea comenzó por unos camarones. / Facebook: Samira Salome

“Por los dichosos camarones que, como dice Pepe, (fueron) los camarones de la discordia, por los aguachiles de la discordia, fueron”, explicó.

Como respuesta, Navidad aseguró que ella jamás se peleó con nadie dentro de la casa, resaltando que solamente se defendió de los ataques de la influencer: “Pues a mí no me gusta pelear, nada más me defendí”, dijo entre risas.

Paty Navidad afirmó que jamás se peleó con nadie y sus conflictos dentro de la casa fueron porque se defendía de los ataques. / Facebook: Paty Navidad

En contraataque, Jalil comentó que, en ese momento, decidió reclamar el asunto de la comida porque le parecía una injusticia: “Cuando veo algo injusto, lo tengo que explotar porque, si no, me atraganto. Es lo que tiene mi personalidad, que, cuando algo no me gusta, lo tengo que decir”, indicó.

Por su parte, la actriz simplemente se limitó a decir que nunca fue injusta con la comida y hasta guardó “de más” para el resto de sus compañeros. A pesar de que la pelea pintaba para más, los presentadores las detuvieron y rápidamente pasaron a otro tema.

¿Cuál fue el conflicto entre Samira y Paty Navidad?

Samira Jalil entró a mitad de programa, en sustitución de Monique, sin embargo, su corta estadía estuvo llena de polémicas, principalmente con Paty Navidad, a quien confrontó en una ocasión por la distribución de la comida.

“No tengo ningún problema. Luego no quieres repartir, solo nombras a tres personas y me parece injusto, cómetelo y ten cuidado de (no ahogarte). Es el tercero que agarras y luego quieres ser justa y equitativa”, reclamó Jalil en ese momento.

Incluso, cuando fue expulsada del reality, siguió hablando mal de Navidad en las galas, diciendo que la actriz manipulaba a los demás habitantes.