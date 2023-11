Paul McCartney hará vibrar el Foro Sol esta noche con su Got Back Tour

La espera terminó y Paul McCartney por fin está en México para cautivar a sus seguidores con su Got Back Tour en el que presentará sus éxitos que cantó en The Beatles así como los de su carrera en solitario.

“Me hace mucha ilusión decir que voy a México a dar algunos conciertos con mi GOT BACK Tour en noviembre. Tengo muy buenos recuerdos de México.”, escribió McCartney en su página oficial el día que anunció su primera fecha.

Recordemos que la última vez que Paul McCartney se presentó en México fue en el 2017, cuando ofreció un concierto en el Estadio Azteca.

Hijo de John Lennon se sincera respecto a las canciones de The Beatles / TW

Ahora regresa a México para ofrecer dos conciertos en el Foro Sol. El primero esta noche del 14 de noviembre a las 21 horas y el segundo el 16 de noviembre a las 21 horas.

Las entradas del concierto están agotadas, por lo que se espera un recinto repleto de fans.

¿Cuánto durará el concierto?

Se estima que la presentación de Paul McCartney en el Foro Sol tenga una duración aproximada de 2 horas. Por lo que se cree que termine a las 11 de la noche, si no hay contratiempos.

Quizá te interese: Lanzan la última canción de The Beatles, Now and Then; así se realizó con ayuda de la IA

The Beatles: Más vivos que nunca

The Beatles fue el grupo de rock más importante de los años 60. Estuvo compuesto por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Lennon y McCartney eran los dos compositores principales y revolucionaron el medio musical. Marcaron tendencia, cambios sociales y culturales con su música. En 1970 desintegraron el grupo y cada uno tomó un rumbo por separado en sus carreras.

Desde su primera canción, Love me do, hasta su último tema, Now and then, compuesto antes de su desintegración, existe una maravillosa historia de fraternidad y amistad. Una historia de amor entre John y Paul.

La discografía de The Beatles ha acompañado a varias generaciones que crecieron escuchando y coreando las canciones de la banda. Las letras engloban un sinfín de sentimientos. En los años 60 invitaban a que el hombre expresara su sentir sin pretensiones.

Now and then es un tema que trata del amor y admiración que existía entre John y Paul. Este tema fue escrito por Lennon y fue grabado en cinta magnética en los años 70, pero nunca se publicó. Veinticuatro años más tarde, la viuda de John, Yoko Ono, la dio a conocer, con una calidad muy pobre.

Años más tarde, Paul escuchó dicho material y lo mandó al director de cine Peter Jackson, que en 2021 había dirigido el documental The Beatles: Get Back. Éste, con ayuda de inteligencia artificial, le dio un tratamiento especial. Ahora la voz de John Lennon se escucha con una gran nitidez. Como si estuviera tocando su piano en vivo. Paul comentó: “ah́í está la voz de John, cristalina”.

La relación de John y Paul era de fraternidad. El productor musical Giles Martin (hijo del productor de la banda, George Martin) comentó: “Es una canción de amor de John hacía Paul. Por eso McCartney quiso terminar de hacerle arreglos a este tema”.

El integrante de The Beatles regresará a México tras una larga ausencia. / Instagram: @paulmccartney

John y Paul compartían muchas vivencias. (huérfanos de madre). Esto los convirtió en cómplices y los unió de corazón y alma. Sus temas vuelven loco a cualquiera sin importar la generación a la que se pertenezca. Dejaron huella en todos con su música.

Una muestra de esto es lo que se vivió en la presentación del show The Beatles Symphonic Fantasy en el Auditorio Nacional. El director de orquesta Damian Mahler provocó que los sentimientos estuvieran a flor de piel, que celebra el aniversario de la fundación del cuarteto de Liverpool.

Los asistentes estuvieron eufóricos, con gritos, aplausos y chiflidos de aprobación. Fue un concierto que jamás se había visto. Un total de 24 músicos interpretaron temas como “Get back”, “Eleanor Rigby”, “Come together”, “In my life” o “Let it be”, entre muchos otros.