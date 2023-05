Paul Stanley reacciona al despido del Burro Van Rankin en Miembros al Aire: “se va alguien muy querido”

El conductor aseguró que desconoce la causa del despido del Burro en Miembros al Aire.

Hace unas semanas El Burro Van Rankin dio a conocer su salida del programa Miembros Al Aire tras ser despedido en los pasillos de Televisa. La inesperada noticia sorprendió a los fans del programa pues durante varios el presentador formó parte del programa.

“No lloro porque me duela, gracias a Dios tengo trabajo, tengo invitaciones en otras cosas, pero me duele porque fui el primero que hizo este programa hace 13 o 14 años, y que te digan adiós sin saber por qué, ni te den la cara, ni te contesten, está fuerte”, expresó El Burro en un live en sus redes sociales.

Poco después el productor Eduardo Suárez dio detalles a Gustavo Adolfo sobre el despido del Burro Van Rankin, asegurando que no fue una decisión personal, sino que la empresa pidió cambios en la producción.

Agregó que un día antes había intentando comunicarse con el Burro, pero no tuvo éxito por lo cual tuvo que despedirlo en los pasillos de Televisa.

“A mí me pidieron hablar con él, yo hablé con él para verlo, el día anterior no pudo, ese día sí llegó aquí al foro, y pues no había otro lugar más privado que adentro del foro hablar con él, nada más, eso fue tranquilo, abrazo y todo”, relató el productor.

El Burro Van Rankin se quejó de la forma en la que lo despidieron de Miembros al Aire / Instagram: @miembrosalairetv

Ahora Paul Stanley opina sobre el despido de su amigo y compañero de Miembros al Aire y aseguró que el conductor está triste y agregó que lo va a extrañar.

“Pues está tristón, porque ya no va estar en Miembros y bueno, bien difícil esta situación, porque que se va alguien que es muy importante para Miembros y es alguien que inició en este proyecto y sí lo vamos a extrañar mucho”.

Jorge el Burro Van Rankin dejo el foro que lo vio reír desde hace 14 años. / Instagram: @miembrosalairetv

Paul Stanley, quien también se integrará a La Casa de los Famosos México comentó que desconoce la razón de su despido y cree que solo el Burro Van Rankin y aseguró que: “solo ellos saben”.

Sin embargo, reconoció que quizá el Burro Van Rankin pudo haber exagerado un poco, pero después de todo entiende que le afecte el despido.

“Un poco sí, pero también mi burrito hizo más escándalo, pues es muy visceral. La verdad cualquiera le pegaría que lo despidan”, finalizó Paul Stanley.