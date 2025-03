Paul Stanley se muestra preocupado por la salud de su amigo Memo del Bosque ¿Sabe algo?

Este viernes 7 de marzo, el productor Memo del Bosque encendió las alarmas entre sus seguidores luego de que su esposa Vica Andrade compartiera un video en su cuenta oficial de Instagram con el cual dio a conocer que se enfrenta a un fuerte problema de salud.

Recordemos que finales del febrero pasado, Memo del Bosque confesó que está delicado de salud, nuevamente.

Vica Andrade publica alarmante video sobre salud de Memo del Bosque

Ahora, su esposa, la actriz Vica Andrade desató la preocupación con el video que publicó en el que sus hijos al parecer se despiden del productor en el hospital, quien parece entraría a una cirugía o procedimiento médico.

Sin mucho contexto, los hijos del productor lo abrazan y lo besan, todos se ven conmovidos, mientras Memo del bosque está en la cama de un hospital.

Junto a este video, Vica escribió un mensaje de fe, con el que muestra que confía en Dios durante esta difícil etapa: “No hay nada imposible para un Dios que nos ama, nos ve y nos escucha”, se lee en el video.

Paul Stanley reacciona preocupado por la salud de Memo del Bosque

Paul Stanley revela qué sabe sobre la salud de Memo del Bosque

El conductor del programa Hoy y amigo cercano de Memo del Bosque, Paul Stanley, expresó su preocupación por la salud del productor en una entrevista con Edén Dorantes.

Paul Stanley comentó que, a pesar de haber intentado contactarlo, no ha logrado comunicarse con él, pero mantiene la esperanza de que pueda salir adelante.

“Sí vi. No sé la verdad. Le escribí en la mañana porque vi que subieron una imagen. Yo, la neta, quiero mucho a Memito y le deseo bendiciones y que salga, si ya lo hizo otra vez puede salir”. Paul Stanley

El conductor también mencionó que, aunque desconoce detalles sobre el estado de salud de Memo del Bosque, espera que a través de los medios y las redes sociales el productor pueda sentir el apoyo que le envían.

“Realmente no sé qué tenga, pero por medio de ustedes, de las redes y del WhatsApp, que sepa que estoy con él. En mente, corazón y en oración estoy con él”, expresó Stanley, reconociendo que no tiene información precisa sobre el padecimiento de su amigo.

Radamés de Jesús envía mensaje a Vica e hijos de Memo del Bosque

Por su parte, Radamés de Jesús, también amigo del productor, compartió con Edén Dorantes su preocupación por Memo del Bosque y manifestó su deseo de que pueda recuperarse.

“He tenido poco contacto con mi Memo. Es triste lo que le pasa. No sé a grandes rasgos. No sé qué es. No puedo hablar mucho porque no sé. Le pido a Dios que esté bien mi Memo, aquí, arriba o donde sea, pero que esté bien”, confesó.

Radamés recordó con cariño el apoyo que Memo del Bosque le brindó durante su carrera, destacando que fue gracias a él que el proyecto Guerra de chistes logró llegar a la televisión.

"Él nos abrió las puertas en Telehit. Si él no hubiese confiado en Guerra de chistes, no sé dónde estaríamos. Lo único que le deseo a él, a sus hijos hermosos que conozco, y a Vica hermosa, es que estén bien y lo más en paz posible”, concluyó.

Memo del Bosque y su lucha contra el cáncer

Hace cinco años, Memo del Bosque anunció que había logrado superar el cáncer, una lucha que comenzó en 2017 cuando fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin. Desde ese momento, se mantuvo positivo y centrado en seguir sus tratamientos médicos, entre ellos un trasplante de médula ósea que se realizó a finales de 2019.