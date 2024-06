Paulina Mercado le pidió a Juan Soler que la “dejara ir” si su cirugía para remover su tumor no salía bien

En diciembre del año pasado, Paulina Mercado se sometió a una cirugía para remover un tumor cerebral. En su momento, la conductora confesó que tenía mucho miedo, pero que, su novio, Juan Soler, fue un gran apoyo en ese momento tan complicado.

Afortunadamente, la intervención quirurgica salió de maravilla y poco después pudo regresar a la conducción de ’Sale el sol’, en el que agradeció todos los buenos deseos que recibió por parte de sus fanáticos.

“Primero les quiero dar las gracias porque hemos recibido muchísimos mensajitos. Quedamos de avisarles de cómo iba todo y ¿qué creen? La operación fue todo un éxito. La verdad estuve en manos de unos doctores fantásticos, que no saben cómo me cuidaron”, indicó en su momento.

Paulina Mercado recuerda impactante petición que le hizo a Juan Soler previo a su cirugía

Durante la emisión de este 28 de junio de ’Sale el sol’, Paulina Mercado recordó que, meses antes de su operación, el médico le había dicho que tenía un tumor benigno en la cabeza, el cual no era necesario remover, a menos que se moviera de lugar o creciera.

Al someterse a otro chequeo médico, el especialista le comentó que debía someterse a una operación para extirpar el tumor, pues se había movido. Ante la noticia, habló con sus hijos, dejó listo su testamento y, justo antes de la cirugía, le pidió a Juan Soler que, si no quedaba bien, la “dejara ir”.

“El día de la operación, yo realmente estaba tranquila. Cuando me estaban llevando al quirófano, Juan no me soltaba la mano. Le dije ‘yo, a este mundo, vine a reír y vine a pasarla bien, vine a amar, vine a ser amada, vine a disfrutar. Prométeme que, si ya no puedo hacer esas cosas, me vas a soltar’” Paulina Mercado

Paulina Mercado habla de las lecciones que su experiencia le dejó

La presentadora confesó que su experiencia le ayudó a valorar más las cosas y vivir sin miedo al qué dirán, poniendo en primer lugar su felicidad y bienestar.

“No tengo miedo a envejecer, sino a cómo envejecer. No me refiero a la cana, sino a la actitud. Hoy me siento más viva que nunca. Cuando más he gozado la vida, es en esta etapa; ya sabes lo que quieres, ya sabes lo que no quieres. No te importa quedar bien”, indicó.

Para finalizar, sostuvo que, en esta época de su vida, se siente una mujer exitosa, pues ha logrado tener paz y estabilidad mental.

