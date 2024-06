Paulina Mercado pide perdón a sus hijos por no darles el mejor ejemplo con su matrimonio

Si bien los divorcios siempre representan un acontecimiento difícil e inesperado para las parejas, la situación se vuelve aún más compleja cuando hay hijos de por medio.

En el mundo de la farándula, estas rupturas parecieran ser cotidianas. Sin embargo, se dan como en el resto de las personas, pero muchas veces se hacen públicas, lo que hace que sean procesos aún más complicados y dolorosos.

Paulina Mercado revela que lo más doloroso de su divorcio fue comunicarlo a sus hijos

En una emotiva entrevista para el programa matutino “Sale el sol”, la reconocida presentadora de televisión Paulina Mercado, reveló uno de los momentos más dolorosos de su vida personal.

Con lágrimas y visiblemente conmovida, compartió cómo fue enfrentar la separación de su exesposo, siendo este uno de los momentos más trágicos para ella y sus dos hijos.

“Yo me acuerdo perfecto de sus ojitos y de sus caritas. Horrible, te lo juro que no se lo deseo a nadie”, en especial cuando ambos le suplicaron: “Díganme que no, díganme que no, no podríamos con esto”.

Paulina Mercado pidió perdón a sus hijos.

Finalmente, reconoció que hizo todo lo posible por animarlos, incluso recreando un famoso cuadro para ayudarles a olvidar sus tristezas. Siempre recordaba cómo sus ojos reflejaban profundamente su dolor, lo que la hizo sentir muy culpable y entre lágrimas, les pidió perdón:

Les pediría perdón por ese momento que les hice pasar. Me acuerdo perfecto de esa etapa. Fotos en los que se ve su tristeza profunda en los ojos... Perdón por no darles la familia que deseaban”. Paulina Mercado





¿Quién es el exesposo de Paulina Mercado?

Paulina Mercado estuvo casada con Pablo Ojeda. Tuvieron dos hijos, fruto de ese matrimonio.

Poco se conoce sobre los hijos de la famosa actriz, quienes mantienen un perfil bajo alejado de la atención pública.

