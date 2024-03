Paulina Rubio encabezó una noche de estrellas en el 90s Pop tour all stars

No hay plazo que no se cumpla y la noche de este 15 marzo el 90s Pop tour celebró su concierto número 22 en la Arena CDMX, todas las noches sold out (localidades agotadas) y ahora en su nuevo concepto All stars.

Para esta fecha estuvieron presentes grandes figuras y agrupaciones como Paulina Rubio, Ana Torroja, Benny, JNS, Magneto, Sentidos Opuestos, Kabah, Laura León, Caló, Carlos Ponce, S.B.S, Eduardo Capetillo, MDO, Angélica Vale, Mercurio, El Círculo, The Sacados, GB5 y Rebeca.

Ana Torroja en el escenario del 90s Pop tour all stars / Luis Pérez

La Chica dorada aseguró estar feliz de encontrarse en México y deleitó a los asistentes con sus temas ´Mío´, ´Lo haré por ti´, ´Y yo sigo aquí´, ´Yo no soy esa mujer´, ´El último adiós´ y ´Ni una palabra´.

Paulina Rubio en el escenario del 90s Pop tour all stars / Luis Pérez

El concierto duró alrededor de cuatro horas y toda la noche estuvo llena de colaboraciones aunque de las que más destacaron fueron Ana Torroja y Alessandra Rosaldo con el tema ´Mujer contra mujer´ y Eduardo Capetillo con Benny Ibarra el clásico de Timbiriche, ´Con todos menos conmigo´.

Eric Rubín y Caló en 90s Pop all stars tour / Luis Pérez

Además el público no paró de corear y aplaudir temas como ´La fuerza del destino´, ´Cielo´, ´Enferma de amor´, ´Vuela, vuela´, ´Dónde están´, ´La calle de las sirenas´, ´Formas de amor´, ´Rezo´, ´Sigue al líder´, ´La mujer que no soñé´, ´No puedo olvidarme de ti´, ´Enamoradísimo´, ´Ritmo de la noche´, ´La ventanita´ y ´Bailando´, entre muchos otros más, así como el opening con ´Livin´ la vida loca´ de Ricky Martin.

Carlos Ponce y Caló en 90s Pop tour all stars / Luis Pérez

¿Cuándo es la nueva fecha del 90s Pop tour all stars en CDMX?

Además se anunció que se abrió una nueva fecha para el próximo 28 de junio, a las 21 horas, para celebrar el Pride con gran música y alegría, igual en la Arena CDMX y en la cual se esperan grandes sorpresas. Los boletos ya están disponibles en la plataforma viagogo. Los boletos van de los 1,659 hasta los 9 mil pesos.

Cantantes 90s Pop tour all stars 2024 / Luis Pérez

