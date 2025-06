¿Se cancela el regreso de Oasis? Liam Gallagher, cantante de la banda, enfrenta demanda

Fue en agosto del 2024 que Oasis sacudió al mundo con el anuncio de su regreso a los escenarios, pues tras 15 años de ausencia luego de su rompimiento, los hermanos Liam y Noel Gallagher hicieron las paces y llegaron a un acuerdo para traer de vuelta a la banda de rock más grande de los 90 este 2025.

Recientemente, dieron a conocer que ya comenzaron con los ensayos para sus primeras presentaciones de mediados de este año. Sin embargo, una demanda contra Liam Gallagher, cantante de la banda, causó revuelo recientemente. ¿Se cancela el regreso de Oasis? ¡Te contamos!

Liam Gallagher hace una insólita promesa sobre reunión de Oasis. / Instagram: @liamgallagher / @oasis

Te puede interesar: Famoso cantante del grupo de los 80 A-ha fue diagnosticado con Parkinson y se despide de los escenarios

¿Por qué demandaron a Liam Gallagher, cantante de Oasis?

A tan solo unas semanas del regreso de Oasis a los escenarios el próximo julio, Liam Gallagher, cantante de la banda, enfrenta un proceso legal por una nueva demanda millonaria.

La periodista Liza Ghorbani, expareja de Liam, presentó una demanda en su contra en la Corte Suprema de Nueva York, donde solicita un aumento de 670 mil dólares, que equivale a casi 13 millones de pesos, para la manutención de su hija de 12 años, quien además tiene autismo.

El intérprete de ‘Champagne supernova’ ya había acordado en el pasado pagar una cifra de 240 mil dólares para gastos escolares y médicos relacionados con la condición de la niña, la cual le fue diagnosticada en el 2021. Sin embargo, Ghorbani argumentó que dichos gastos no han sido cubiertos de la mejor manera.

Sumado a esto, la abogada de Liza, Amanda Creegan sostiene que Gallagher no ha mostrado interés en conocer a su hija, pues supuestamente, el vocalista de Oasis no habría buscado siquiera reunirse con ella, por lo que los acuerdos de manutención estarían rotos, ya que Liam aparentemente solo cumple pero no reconoce a su hija como tal.

Para rematar, la defensa de la periodista sostuvo que el menor de los Gallagher mintió sobre el pago de la pensión y ha llevado una campaña de difamación contra su expareja en redes al llamarla “cazadora de oro”.

Liam Gallagher / Redes sociales

Échale un ojo: Famosa cantante casi pierde la pierna por un video musical: “Mi pierna empezó a desintegrarse”

Abogados de Liam Gallagher acusan a su expareja por aumentar demanda por “gastos inapropiados”

Ante la demanda por manutención, Liam Gallagher compareció a través de videollamada al mismo que sus abogados cuestionaban a Liza Ghorbani por los gastos que implicaban el aumento de la manutención.

Judy Poller, abogada de Liam, señaló que la periodista busca un acuerdo que cubra los siguientes gastos:



Una residencia de más de 574 mil pesos al mes, para tener una piscina

Una niñera que viva con ella, con un sueldo de casi 2 millones de pesos al año

Un presupuesto de vacaciones de más de 120 mil pesos

La defensora del cantante de ‘Live forever', alegó que los gastos eran excesivos e inapropiados, además de señalar que la demandante querría aprovecharse de la próxima gira de Oasis, la cual se estima podría ser multimillonaria.

Finalmente, el juez Jeffrey Pearlman, puso fecha para una nueva audiencia privada para el próximo 13 de junio. Liam, como era de esperarse, confirmó su asistencia con su clásico estilo desenfadado: “Sí, estoy de acuerdo, cuando quiera. Está bien, amigo”.

Liam Gallagher asistirá a una audiencia privada el próximo 13 de junio / Redes sociales

No te pierdas: Querida actriz y famoso cantante terminan su noviazgo tras 8 años de relación ¡Estaban comprometidos!

¿Oasis cancela su regreso a los escenarios?

Con el regreso de Oasis a los escenarios de diferentes partes del mundo para este año, este nuevo escándalo podría parecer un problema para el retorno musical más esperado de los últimos años.

Lo cierto es que la banda no se ha pronunciado al respecto y de hecho, el propio Liam Gallagher ya ha anunciado en su perfil de X que los ensayos de la banda ya comenzaron y destacó lo mucho que tienen que practicar con su clásica irreverencia:

“Hemos DESPEGADO. Sonaban ASQUEROSOS. Te diré que no hay casi nada que ver”.

Fue en agosto del 2024 cuando los hermanos Gallagher anunciaron su regreso tras limar asperezas: “Las armas se han silenciado. Las estrellas se han alineado. La gran espera ha terminado. Vengan a verlo. No será televisado”. Este mensaje sacudió a los fans que esperaron por poco más 15 años, desde el rompimiento de Oasis a raíz de numerosos encontronazos entre los Gallagher.

Oasis regresará con su ‘Oasis Live ’25 tour’ a partir del próximo 4 de julio y sus presentaciones se extenderán hasta noviembre de este año.