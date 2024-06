Pedrito Sola recuerda como conoció a su novio ¡30 años menor él!: “Un hombre con una personalidad brutal”

Pedro Sola ha procurado mantener su vida amorosa fuera del ojo público. Sin embargo hay veces en las que habla sin temor al respecto

Esta vez fue en un pódcast con la exintegrante de Acapulco shore, Karime Pindter, que el conductor de Ventaneando contó cómo fue conociendo al que hoy es su pareja.

Pedro Sola recuerda como su novio dejo todo por irse a vivir con él a la CDMX

En la entrevista Pedro Sola asegura que su actual pareja no vivía en la Ciudad de México. En ese momento no se podían ver tan seguido porque Sola no tenía tiempo, por lo que fue su pareja quien optó por venirse a vivir a la CDMX.

Pedrito Sola describió a su novio como: “una gente con una cultura, un hombre con una personalidad brutal” y aseguró que conoció a su “colagenito” cuando su novio tenía 24 años, ahora tiene 46 y Pedro, 77 años,

Karime Pindter le preguntó si se había casado por lo que Sola, a sus 22 años de relación respondió:

“No nos casamos porque esto de la boda es una cosa muy de ahora. Yo sí creo que las bodas entre personas como nosotros son importantes porque vi cosas terroríficas en la época del VIH en donde las parejas se morían y llegaba la familia y se apoderaban de todo. Todo mundo era joven y se moría, gente sexualmente activa”

TVNotas ya te había presentado al susodicho

En la entrevista no reveló el nombre de su pareja ni más detalles de su relación. Sin embargo en 2019 TVNotas te dio a conocer fotografías del afortunado, con el periodista paseando en un centro comercial.

En la edición impresa de diciembre del mismo año, TVNotas te contó que el novio de Sola era un ingeniero en sistemas y en ese entonces llevaban 18 años de relación.

