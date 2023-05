Pedrito Sola se enfrentó al Covid-19 por segunda ocasión: “me sentí de la patada”

En agosto de 2021 el Covid-19 llegó a la vida de Pedrito Sola por primera vez, en ese entonces dio a conocer la noticia por medio de Instagram.

Pedrito Sola nuevamente da de que hablar y en esta ocasión no por uno de sus singulares comentarios, sino por su aparición en Ventaneando.

Programa en el que estuvo ausente un rato, debido a que desgraciadamente se enfermó de Covid-19, recordemos que en agosto de 2021, en plena pandemia, contrajo el virus, algo que alarmó un poco a sus seguidores, debido a su edad:

“Amigos, di positivo a Covid-19, pero gracias a que estoy vacunado solo sufro un leve catarro, esa es la diferencia entre estar descansando en casa y estar entubado en un hospital con peligro de perder la vida”, informó en redes sociales.

No obstante, casi dos años después el conductor se vio envuelto en dicha enfermedad nuevamente, por lo que comentó a sus compañeros que estuvieran libres de cuidado, ya que llevaba su prueba negativa.

El famoso mostró su emoción de incorporarse nuevamente al programa y es que aseguró que no se había sentido nada bien:

“He vuelto, de un álgido Covid-19 que me volvió a dar, hay que lata. La segunda”, comentó.

Asimismo, confesó que desde el martes 25 de abril se comenzó a sentir mal y poco a poco la enfermedad se hizo presente:

“El martes pasado que nos fuimos a hacer lo de Password; yo en la mañana aquí ya no me sentía bien. Luego ahí que era bajo cero la temperatura me sentí de la patada y luego de ahí siguió hasta hoy que ya por fin”, explicó.

Ante la duda de Daniel Bisogno de que aún no saliera de dicha enfermedad, indicó que llevaba consigo la foto de su prueba: “ya está en negativo, sí, traigo la foto ya”.

En agosto de 2021 se infectó por primera vez de Covid-19 / Instagram: @tiopedritosola

Ante ello, Mónica Castañeda comentó que hubiera sido preferible que se tomara unos días más para descartar cualquier cosa.

Luego recordó que la pasó padeciendo de la fiebre, Bisogno añadió que él también se enfermó, pero que afortunadamente solo fue una infección y no Covid-19.

Para finalizar dicho tema, Bisogno le pidió que no le hablara de frente, ya que seguía desconfiando de que en realidad ya no estuviera enfermo.

Pedro Sola comenzó el 25 de abril a sentirse mal y días después se dio cuenta que era Covid-19 / Instagram: @tiopedritosola

Por otra parte, sus compañeros le pidieron que dejara de borrar publicaciones Twitter que solo generaban polémicas y es que en su ausencia comentó que ya podía visualizar en otro programa, por lo que comenzaron los rumores de su salida.

Él externó que a veces le gusta borrar lo que pone porque ya lo leyó varias veces.