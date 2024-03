Pedro Sola con un pie fuera de ‘Ventaneando'; sus desplantes clasistas le están afectado

A lo largo de los 28 años de Ventaneando, una de las figuras más queridas del programa ha sido Pedro Sola. Sin embargo, esto ha cambiado en los últimos meses, ya que en redes sociales han comentado que lo ven muy grosero con sus propios compañeros, e incluso con el público cuando se lo encuentran en la calle.

En 2021, pensando que las cámaras no lo estaban tomando, llamó a su colega Linet Puente “m4mon@" cuando ella preguntaba a un chef sobre la forma en tomar el té. Ahora, hace unos días, fue muy sonado el momento en que, despectivamente, llamó “naca” a su compañera Mónica Castañeda al aire, cuando ella cantó una melodía de Carín León.

Pedro Sola con camisa de cuadro rojas y soriendo / Redes Sociales

Mira: LCDLF: ¿Quién fue el noveno eliminado del reality show? ¿Lupillo o Maripily abandonaron la casa?

Esto y otras quejas han llegado a los ejecutivos, quienes no están nada contentos. De acuerdo con lo que nos contó una fuente de producción de Ventaneando, “constantemente realizan focus groups y, en el más reciente, salió muy mal Pedro. La gente no lo bajó de amargado y obsoleto. Mucha gente está pidiendo que salga de la emisión”.

Y es que el cariño que le tenía la audiencia ya no es el mismo. “El público no olvida cuando le dijo “m4mon@" a Linet y ahora llamarle “naca” a Mónica. Lo peor es que no lo dice en broma, sino en una forma muy clasista. Hasta con producción ha estado un tanto prepotente. Tiene el ego hasta arriba. Prueba de ello es que, hace unos días, decidió abandonar el foro cuando llegó para entrevista ‘Escorpión Dorado’, a quien Pedro odia abiertamente”.

Pedro Sola con camisa de cuadro rojas y soriendo / Redes Sociales

Hace unos días Pedro se salió del foro porque estuvo ‘Escorpión dorado’ de invitado

Nuestra fuente nos contó: “Pedro le dijo a Pati Chapoy que no le era grato ‘Escorpión Dorado’. Que se iba mientras estaba la entrevista y, como ella lo protege en todo, aceptó. Pero los ejecutivos se enteraron y le dijeron a Pati que este tipo de desplantes no los van a permitir”.

Tanto, que ya fue advertido Pedro: “Le mandaron a hablar y le leyeron la cartilla. Le dijeron que no puede hablarles mal a sus compañeras conductoras, que tiene que ser más amable con todo el personal. Sé que Pati abogó por él. Pero los ejecutivos ya le dijeron a Pedro que una más y se va. Antes, llamar ‘naco’ a alguien podía parecer chistoso. Pero hoy ese tipo de comportamiento despectivo y clasista es reprobable. No aceptaron la excusa de Pedro: que él es de otra generación. Está tensa la cosa. Ojalá que Pedro cambie su actitud”, finalizó.

Te puede interesar: Bioserie de Paco Stanley: Primeras imágenes de Belinda como Paola Durante desatan reacciones; "¿es parodia?”

Pedro Sola con camisa de cuadro rojas y soriendo / Redes Sociales

La morfopsicóloga Ivonne Gaona hizo un estudio del rostro de Pedro Sola: “Sus rasgos indican faltan de empatía”

A través de la morfopsicología se realizó un estudio del rostro del señor Pedro Sola. Iniciando por el marco de su rostro, se observa que es amplio: A pesar de la edad se denota vitalidad y energia para realizar sus actividades.

Es una persona con un receptor sensorial grande, siendo éste la boca. En la mejilla derecha se puede observar que hay una notoria retracción, o sea, no hay vitalidad en sus mejillas. Es como una abolladura en dicha zona. Ese es el lugar donde se localiza la empatía. Esa atonía (flacidez) en su rostro refleja una personalidad ansiosa y mentalidad temerosa. El paso del tiempo provoca flacidez, pero en el caso del señor Sola, es más un rasgo de carácter que indica falta de empatía y exigencia a los demás. Un rasgo facial característico de esto es el párpado caído, haciendo, en conjunto, una persona carente de respeto por los demás.

¿Por qué se resalta que es en el área derecha del rostro?

Para estudiar el rostro, se divide en dos partes, izquierda y derecha. La zona pública es el lado derecho y la zona íntima, la izquierda. En su rostro se observa la boca caída. Rasgo facial que se interpreta como frustración.

Por último, su ceja derecha no sale desde el surco del entrecejo, distinto a la ceja izquierda, pues en su vida pública (lado derecho) la ceja tiene un pequeño hueco. Esto denota filtro para relacionarse. Es reservado y, hasta cierto punto, elitista en sus relaciones públicas.

Para más exclusivas como esta, busca el número más reciente de tu revista TVNotas.

Checa: Anuncia que el Capi Pérez conducirá ‘100 mexicanos’ en TV Azteca ¿Adiós a Venga la alegría?