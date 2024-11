¿Peso Pluma anuncia que será papá? Lanza sorpresivo mensaje en redes

La vida amorosa de Hassan Emilio, mejor conocido como Peso Pluma, ha sido total tema de conversación los últimos años. El cantante de corridos tumbados ha estado envuelto en fuertes controversias con sus parejas y ahora surge la incógnita, ¿está esperando un hijo?

Aunque se rumoró que el cantante mexicano que ha sostenido romances con varias personalidades del medio, su relación más sonada fue con Nicki Nicole. Ambos se mostraron muy enamorados y asistían a diversos eventos públicos muy juntitos.

No obstante, meses después, captaron a Peso Pluma junto a una misteriosa mujer en Las Vegas. Luego se confirmó que le fue infiel a la rapera argentina. Por esta razón, ella optó por terminar su relación en Instagram.

Nicki Nicole y Peso Pluma terminaron su relación. / Instagram: @nicki.nicole

Peso Pluma inicia una relación con Hanna Howell

Luego de este escándalo, el intérprete de ‘Ella baila sola’ estuvo envuelto en diversos amoríos. Sin embargo, ninguno lo hizo oficial, tal como el de Dania Méndez.

Hasta que llegó a su vida Hanna Howell. Ambos se veían muy enamorados. Se tatuaron sus respectivos nombres, compartían un perrito y ella lo acompañaba a todos sus eventos.

No obstante, las cosas entre ellos no trascendieron de la mejor manera. Ella dio a conocer su ruptura en redes. Aunque no subrayó por qué terminaron, dio a entender que le habrían sido infiel. Incluso, hace unos días, expuso algunas pruebas de que Doble P de que es “un ser repugnante”. Sin embargo, el cantante no se pronunció con respecto a dicha polémica.

Hanna Howell y Peso Pluma / TikTok: Hanna Howell

¿Peso Pluma se convertirá en padre con su nueva novia?

Tras este escándalo, Hassan fue captado con su nueva pareja en París. El intérprete de ‘Igual que un ángel’ estaría en un romance con Diana Esparragoza, una famosa modelo y supuesta familiar de un narcotraficante de Culiacán, Sinaloa.

Desde entonces, el famoso se ha mostrado muy hermético con su relación. No obstante, uno de sus más recientes mensajes en redes causaron revuelo entre usuarios.

Peso Pluma y Diana Esparragoza se convertirían en papás / IG: @dianitaespq / @pesopluma

¡Peso Pluma desató rumores de que se convertirá en padre! Recordemos que Mhoni Vidente lanzó una predicción de que el cantante de corridos tumbados podría dar la bienvenida a su primer hijo, pero él no se había pronunciado con respecto a dichas especulaciones.

Ahora, el artista mexicano sorprendió a sus seguidores con el reciente mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

Mediante una historia, Doble P publicó tres emojis: Uno de una mamila, otro de una persona cargando a un bebé y el último de un pajarito saliendo de su caparazón.

Peso Pluma y Diana Esparragoza se convertirían en papás / IG: @dianitaespq / @pesopluma

Lo anterior reforzó los rumores de que Peso Pluma será papá muy pronto. Sin embargo, hay quienes consideraron que podría tratarse de un nuevo álbum, el cual estaría en proceso.

Al momento, Peso Pluma y Diana Esparragoza no han aclarado si se convertirán en papás, tal como lo predijo Mhoni Vidente.

Así lo dijo Peso Pluma: